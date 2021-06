La Lega esulta per la riapertura della frontiera: “Un grande lavoro di squadra”

«Ora é ufficiale: i cittadini svizzeri, residenti entro i 60km dal confine, potranno raggiungere l’Italia, per un massimo di 24 ore, senza fare tamponi, così come i cittadini italiani potranno varcare il confine elvetico. É un risultato importante per il commercio, i servizi e per chi ha affetti che oltrepassano il confine. Grande lavoro di squadra della Lega che vince un’importante battaglia. Vengono, finalmente, rimosse le restrizioni ed i cittadini potranno spostarsi liberamente, anche per gli incontri famigliari».

Lo dichiaranocin una nota congiunta i parlamentari della Lega Silvana Snider, Matteo Luigi Bianchi, Eugenio Zoffili e Stefano Candiani, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni, l’europarlamentare Alessandro Panza, Fabrizio Turba e Massimo Sertori, rispettivamente sottosegretario e Assessore in Regione Lombardia con il Vice Presidente del Consiglio regionale lombardo Francesca Brianza.

Polemico invece il consigliere Emanuele Monti: « Sono contento ?

NO. Abbiamo perso settimane e fatto perdere ulteriori incassi ai commercianti di confine tutto perché un Ministro non si decideva di firmare un documento avvallato oltre che dalla scienza da tutti gli altri paesi europei confinanti con la Svizzera .