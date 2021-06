Con la musica dal vivo torna l’estate a Gallarate

Via Manzoni, via Verdi, via Mazzini e le altre strade del centro di Gallarate venerdì sera, 18 giugno, risuonavano di musica dal vivo, donando un’atmosfera leggera e tipicamente estiva che probabilmente riporta indietro alla spensieratezza che si aveva prima della pandemia.

Tante le band, i cantanti o i duo musicali che hanno allietato il venerdì sera dei gallaratesi: i Good Vibers, Xela, 3ioGino (in foto), Gianluca Centenaro, Paradoxes, All Around Duo e Ronnie Dundee.