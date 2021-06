La Nazionale di Calcio invita a fare le vacanze in Italia

È stato pubblicato sui canali social del ministero del Turismo, il video della Nazionale di Calcio che invita a fare le vacanze in Italia.

L’invito degli Azzurri è stato diffuso dal ministero guidato da Massimo Garavaglia. Nel video alcuni degli scorci più belli del nostro paese: dalla Costiera Amalfitana alla Sardegna, da Roma alle Dolomiti.

Accanto ai calciatori, impegnati in questi giorni nei campionati europei, anche l’allenatore Roberto Mancini con lo slogan: “Anche gli Azzurri giocano in squadra con l’Italia del Turismo. Fallo anche tu, scegli l’Italia per le tue vacanze!”

Il video: