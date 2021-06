La novità post Pandemia del Sacro Monte è Artigiani in borgo, il mercato dell’artigianato artistico

E’ stata una tra le tante iniziative segnalate nella conferenza stampa fiume che ha presentato l’estate varesina, ma è spiccata per la sua assoluta novità:il Sacro Monte ospiterà per tutta l’estate un mercato di artigianato artistico.

Ad organizzarlo l’associazione Parteno, che riunisce un gruppo di artigiani artisti di Varese, Como, VCO in una serie di eventi dal titolo “Mani Maestre“, e che questo sabato, per esempio, esporrà a Maccagno.

Ma la novità è proprio la mostra mercato al Sacro Monte, evento unico per il borgo: « Sarà organizzato la quarta domenica di giugno, luglio, agosto e settembre – spiega Ada Tattini, intervenuta alla conferenza stampa a nome dell’associazione – Prenderemo il via quindi il 27 giugno prossimo. Gli artigiani esporranno nella zona del Camponovo e dalle parti del santuario, ma stiamo anche cercando di riaprire dei vecchi negozi ormai chiusi da decenni, per allargare l’offerta espositiva».