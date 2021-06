La pandemia ha cambiato gli italiani: la protezione delle mascherine accompagna la quotidianità

L’intera società ha affrontato un cambiamento che ha ridefinito il modo di vivere lavoro e relazioni. La pandemia è stato un fattore di trasformazione, modificando anche le priorità. Oggi la sicurezza è diventato il requisito per affrontare qualunque situazione, che si tratti di un contesto professionale, un ambiente ricreativo o persino gli spazi domestici in caso di ospiti. Uno scenario in cui le mascherine giocano un ruolo chiave.

Inaugurato nel 2020, il trend delle mascherine ci ha accompagnato nel 2021 e con tutta probabilità sarà decisivo anche nei prossimi anni. In realtà sono coinvolti tutti i dispositivi di protezione anti-Covid (mascherine ffp2, ffp3, antiappannamento, eccetera) e gli igienizzanti per le mani. In particolare, le mascherine vendita online hanno semplificato le procedure d’acquisto.

Quello dell’e-commerce è un’altra tendenza che caratterizza la nuova normalità. In base infatti alle ricerche svolte dall’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, entro la conclusione del 2020 il comparto dello shopping online dovrebbe aver toccato quota 22,7 miliardi di euro.

Interpretando questi valori in termini percentuali diventa più evidente il trend di crescita: +26% nel confronto con il 2019. Ad approfittarne è stato in particolare il settore della cucina, per una riscoperta passione per l’arte culinaria, con specifico interesse verso elettrodomestici che fino a qualche anno fa costituivano un segmento di mercato piuttosto contenuto.

Tra i dispositivi che hanno riscosso maggiore apprezzamento troviamo le impastatrici planetarie, la cui versatilità le rende un prezioso alleato per la preparazione di pizze, pane, dolci e focacce. A beneficiare della tendenza sono anche strumenti più ordinari, quali casseruole e spianatoie.

Trascorrendo più ore a casa, gli italiani si sono maggiormente interessati di giardinaggio. In base allo studio Kantar Covid-19 Barometer, infatti, 1 italiano su 10 avrebbe speso più tempo alle prese con il verde domestico nel confronto con il periodo pre-Covid. Ad essere coinvolti sarebbero, in modo particolare, gli over 55.