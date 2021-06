La Polizia Penitenziaria del carcere di Busto Arsizio fa festa e premia i suoi agenti

Si è svolta questa mattina, giovedì, all’interno della casa circondariale di Busto Arsizio la festa della Polizia Penitenziaria con la consegna degli attestati di merito agli agenti che si sono distinti durante questo anno particolare, funestato dalla pandemia da covid 19.

Il ruolo della Polizia Penitenziaria in questo periodo è stato duplice: da un lato ha coadiuvato le altre forze dell’ordine nei controlli durante il lockdown di marzo-maggio 2020 e dall’altra ha dovuto affrontare i problemi creati dal virus all’interno della struttura carceraria di via per Cassano, compito non sempre facile visto il mai risolto problema del sovraffollamento.

Il gruppo di agenti, guidato dal comandante Rossella Panaro, si è distinto per numerosi servizi e interventi che hanno garantito una certa serenità all’interno del carcere bustocco guidato dal direttore Orazio Sorrentini. A consegnare gli attestati il sindaco Emanuele Antonelli e il Questore di Varese Michele Morelli.

Di seguito tutti i premiati

ALL’ASSISTENTE CAPO PECORARO DANIELE: “Con prontezza di intervento, praticava ogni manovra necessaria, purtroppo invano, per porre in salvo un detenuto che aveva posto in essere un tentativo di suicidio mediante impiccamento, dimostrando spirito d’iniziativa e apprezzabili capacità professionali. Busto Arsizio, 23 Aprile 2018”.

CONSEGNA L’ATTESTATO IL QUESTORE DI VARESE

AL SOVRINTENDENTE CAPO COORDINATORE MARONGIU SALVATORE: “durante le operazioni di perquisizione straordinaria all’interno di una camera detentiva, unitamente ad altro personale, rinveniva un telefono cellulare occultato dietro il televisore, dimostrando spiccate capacità operative”.

Busto Arsizio, 11 Giugno 2020

CONSEGNA L’ATTESTATO IL SINDACO DI BUSTO ARSIZIO

ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE D’AMATO SIMONE E ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE RUSSO ANGELO: “durante le operazioni di pattugliamento notavano ai piedi del muro di cinta una mascherina protettiva di stoffa, che al controllo risultava occultare un micro telefono cellulare, uno cavo di alimentazione ed un biglietto di carta contenente un numero., dimostrando capacità di intervento e grande professionalità”

Busto Arsizio, 25 Agosto 2020

CONSEGNA GLI ATTESTATI IL DIRETTORE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BUSTO ARSIZIO

ALL’ASSISTENTE BAX FRANCESCO:

“in servizio presso il reparto transito, durante un giro di controllo, notava un detenuto che aveva messo in atto un tentativo di impiccamento. Prontamente interveniva soccorrendo il detenuto e impedendo tragiche conseguenze.” Busto Arsizio, 24 Agosto 2020

ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE MELLUZZO MICHELE:

“In servizio presso il reparto osservazione, con prontezza di intervento, si prodigava per aiutare i soccorsi nel tentativo, purtroppo vano, di porre in salvo un detenuto in gravi condizioni a seguito di arresto cardio-circolatorio.” Busto Arsizio, 24 novembre 2020

ALL’ASSISTENTE CAPO COORDINATORE GALLO CARMELO E ALL’ASSISTENTE CAPO VERGARI SAVERIO:

“in servizio esterno rinvenivano un portafogli e alcune banconote lungo la strada, prontamente intervenivano, bloccando il traffico per recuperare la somma e il portafogli contenente alcuni documenti dai quali si risaliva alla proprietaria, dimostrando grande professionalità e capacità di intervento” Busto Arsizio, li 14 Agosto 2020

CONSEGNA GLI ATTESTATI IL COMANDANTE DELLA CASA CIRCONDARIALE DI BUSTO ARSIZIO

ALL’ASSISTENTE D’ARIES FRANCESCO PAOLO E ALL’AGENTE PASELLA RAFFAELE FRANCESCO:

“per il prezioso contributo offerto facendosi promotori di iniziative benefiche, dimostrando grande sensibilità e attenzione alle necessità del sociale.”

Busto Arsizio, 17 Giugno 2021

ALL’ASS.CAPO COORDINATORE MASTRULLO ANGELO:

“per il prezioso apporto offerto presso l’area contabile della C.C. di Mantova, instancabilmente con competenza e grande spirito di sacrificio”.

Busto Arsizio, 25 Maggio 2020

AL SETTORE COLLOQUI:

“nel corso dell’anno 2020 durante il periodo più critico della pandemia da Covid-19, il personale del settore, nonostante le difficoltà e l’aumento considerevole della mole di lavoro, anche scaturente dalla necessità di garantire per i detenuti i contatti con i propri familiari, si è prodigato per la risoluzione dei problemi dimostrando competenza, professionalità e dedizione al servizio, anche abbondantemente oltre l’orario di servizio previsto, sacrificando l’interesse personale e familiare al bene comune” Busto Arsizio, 17 Giugno 2021

RITIRA ASS.C.C. SALINITRO DANIELE

AL NUCLEO TRADUZIONI E PIANTONAMENTI:

“nel corso dell’anno 2020 durante il periodo più critico della pandemia da Covid-19, il personale del nucleo, nonostante le difficoltà e l’aumento considerevole della mole di lavoro, anche partecipando ad attività di Ordine Pubblico sul territorio, si è prodigato per la risoluzione dei problemi dimostrando competenza, professionalità e dedizione al servizio, anche abbondantemente oltre l’orario di servizio previsto, sacrificando l’interesse personale e familiare al bene comune” Busto Arsizio, 17 Giugno 2021

RITIRA L’ISPETTORE SUP. CASTELLI

ALL’UNITA’ OPERATIVA CENTRALE/ ALL’UNITA’ OPERATIVA TRATTAMENTO AVANZATO/ ALL’UNITA’ OPERATIVA ESTERNA :

“nel corso dell’anno 2020 durante il periodo più critico della pandemia da Covid-19, il personale dell’U.O., nonostante le difficoltà e l’aumento considerevole della mole di lavoro, nonché i rischi correlati al possibile contagio, si è prodigato per la gestione del reparto e per la risoluzione dei problemi dimostrando competenza, professionalità e dedizione al servizio, anche abbondantemente oltre l’orario di servizio previsto, sacrificando l’interesse personale e familiare al bene comune” Busto Arsizio, 17 Giugno 2021

RITIRANO NELL’ORDINE: ASS. LEONI ALESSANDRO/ ASS.C.C. MADDALENA GIOVANNI/ ASS.C.C. CAPITTA GIOVANNI

ALL’AREA TRATTAMENTALE / AL PERSONALE IMPIEGATO NELLA VIGILANZA AMBULATORI/ ALL’AREA CONTABILE / ALL’UFFICIO SERVIZI / ALL’UFFICIO COMANDO / ALL’UFFICIO MATRICOLA/ ALL’UFFICIO SEGRETERIA/:

“ nel corso dell’anno 2020 durante il periodo più critico della pandemia da Covid-19, il personale, nonostante le difficoltà e l’aumento considerevole della mole di lavoro, si è prodigato per la risoluzione dei problemi dimostrando competenza, professionalità e dedizione al servizio, anche abbondantemente oltre l’orario di servizio previsto, sacrificando l’interesse personale e familiare al bene comune” Busto Arsizio, 17 Giugno 2021

RITIRANO NELL’ORDINE: AG. PASELLA/ ASS.C. PUCCIO/ ASS.C. CAPIZZI/ ASS. POLLASTRO/ ASS. MARROCCO/ AG. EPIFANI/ ASS. SALERNO