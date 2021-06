La Provincia ha finito i lavori sulla nuova rotonda di Cugliate

Dopo anni di attesa e lunghi lavori, è finalmente conclusa la rotonda “di Cugliate Fabiasco”, sulla Statale della Valmarchirolo, all’incrocio con la Strada Provinciale n. 23 “dei Sette Termini”, in un punto teatro di molti incidenti in passato.

Il cantiere si è chiuso in questi giorni, con l’effettuazione degli interventi finali di asfaltatura, segnaletica stradale orizzontale e verticale: sono costati complessivamente circa 400mila euro.

Per il finanziamento dell’opera la Provincia di Varese e il Comune di Cugliate Fabiasco hanno sottoscritto un accordo di cofinanziamento in parti uguali, anche avvalendosi di un contributo assegnato da Regione Lombardia nell’ambito del Bando a favore di Comuni, Unioni di Comuni e Province per la realizzazione di interventi per la riduzione dell’incidentalità stradale.

Molto soddisfatto il consigliere delegato Aldo Simeoni: «Oggi, dopo un periodo in cui abbiamo dovuto affrontare particolari difficoltà, la Provincia di Varese contribuisce, da parte sua, a fornire un piccolo elemento per il ritorno alla normalità nella quale tutti noi siamo da sempre stati abituati ad operare. E’ in tale contesto che sono stati portati a termine i lavori di costruzione di questa rotatoria, nata dalla proficua collaborazione tra Provincia e Comune e che oggi, insieme, inauguriamo».

Lo stesso consigliere coglie l’occasione per ringraziare tutti coloro che, a diverso titolo, hanno contribuito affinchè l’opera potesse essere realizzata, a partire dal presidente della Provincia Emanuele Antonelli, fino ad arrivare ai tecnici provinciali e comunali e all’impresa che ha effettivamente realizzato gli interventi.

E Simeoni non dimentica, ovviamente, il sindaco Angelo Filippini, anche lui molto soddisfatto: «Sono pienamente soddisfatto dei risultati raggiunti in soli circa 2 anni di piena collaborazione con i vertici provinciali che hanno accolto e condiviso la nostra proposta. La realizzazione della rotatoria, finanziata da Regione, Provincia e Comune, risolve i problemi di accesso al nostro paese, migliorandone sicurezza, viabilità e visibilità. Ringrazio in particolare Aldo Simeoni e il precedente consigliere delegato alla viabilità Marco Magrini, oltre ai tecnici ed esecutori materiali, in aggiunta agli uffici interni comunali».