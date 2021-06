La sala chirurgica del prof Ghezzi protagonista al congresso turco di endoscopia ginecologica

Oggi, venerdì 4 giugno, e domani le sale operatorie dell’Ospedale Del Ponte sono in videocollegamento in diretta con la sede del Congresso nazionale turco di Endoscopia ginecologica. A far scuola nel mondo, ancora una volta, è l’équipe del Prof. Fabio Ghezzi, Direttore della Ginecologie e Ostetricia e della Rete Integrata Materno-infantile dell’ASST Sette Laghi.

In particolare, l’intervento eseguito in live surgery è una isterectomia totale e ovariectomia bilaterale minilaparoscopica in una paziente affetta da voluminosi fibromi uterini.

“Si tratta di una tecnica endoscopica avanzata – spiega Ghezzi – in cui vengono utilizzati strumenti chirurgici ed una telecamera ad alta definizione del calibro di 3 mm. Rispetto alla chirurgia laparoscopica tradizionale, è proprio il calibro ridotto degli strumenti ad aumentare ulteriormente i benefici per la paziente, che sono la quasi totale assenza di cicatrici addominali, una rapida ripresa post-operatoria, l’assenza di complicanze di ferita e una ridotta degenza ospedaliera che, nella maggior parte dei casi, è di 24 ore”.

Il Piano Nazionale Esiti recentemente pubblicato da AGENAS ha mostrato come il numero di isterectomie che viene eseguito presso l’Ospedale Del Ponte ogni anno (oltre 600) è tra i più alti d’Italia: il Del Ponte risulta terzo nella classifica nazionale dopo il Policlinico Gemelli di Roma e il S.Anna di Torino.

“Oltre il 95% di questi interventi è eseguito in chirurgia mini-invasiva con una degenza inferiore a 24 ore nel 50% dei casi – aggiunge Ghezzi – e inferiore a 48 ore nell’85% dei casi. Questi risultati sono possibili solo grazie ad un gruppo di professionisti eccezionali come quello in servizio al Del Ponte. A questo proposito, tengo a ringraziare, oltre ai miei specialisti, anche anestesisti, strumentiste, infermiere e tutto il personale di sala!”.

L’equipe del Prof. Ghezzi è stata invitata numerose volte ad eseguire interventi chirurgici sia in presenza in altri Paesi, sia in diretta dall’Ospedale Del Ponte, dotato di sale operatorie e tecnologie davvero all’avanguardia, all’altezza dell’elevata competenza delle équipe che vi operano. USA, Russia, Regno Unito, Spagna, Portogallo, Turchia, Giordania e Malesia sono solo alcuni dei Paesi in cui la competenza ginecologica varesina ha fatto e continua a fare scuola.

A confermare l’elevato livello professionale e tecnico raggiunto sono anche le numerose ricerche condotte da Ghezzi e dai suoi collaboratori sulle tecniche chirurgiche in Ginecologia, ed in particolare su quelle laparoscopiche e minilaparoscopiche, pubblicate su prestigiose riviste scientifiche internazionali.

Per gli importanti contributi clinici e di ricerca apportati alla comunità scientifica internazionale il Prof Ghezzi è stato insignito nel 2018 del prestigioso riconoscimento di Membro onorario della British Society of Gynecological Endoscopy e il suo reparto al Del Ponte è stato riconosciuto come Center Of Excellence in Minimally invasive Surgery dall’American Association of Gynecological Endoscopy.