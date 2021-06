La scrittrice Gaia Manzini incontra i lettori di Besozzo

Martedì 22 giugno, alle ore 20.45, nel cortile del Palazzo Comunale in via Mazzini 4, proseguono gli appuntamenti organizzati dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Besozzo, gli incontri con le autrici e gli autori diventano per il pubblico che legge una bella occasione dal vivo per conoscere ed approfondire il lavoro dello scrittore, una conversazione e un confronto che arricchiscono autori e lettori (foto sopra di Grazia Ippolino dal profilo Facebook di Gaia Manzini).

Ospite della serata Gaia Manzini, che vive e lavora a Milano e collabora con Il Foglio e L’Espresso, autrice di Nudo di famiglia (Fandango 2009, finalista Premio Chiara), La scomparsa di Lauren Armstrong (Fandango 2012, selezione Premio Strega), Ultima la luce (Mondadori 2017).

A Besozzo, nell’incontro condotto da Barbara Bottazzi e introdotto da Marilena Daverio, coordinatrice del Gruppo Lettura della Biblioteca Comunale, la Manzini presenterà il suo ultimo romanzo “Nessuna parola dice di noi”. Il libro edito da Bompiani nel marzo 2021, racconta due grandi amori difficili: tra una madre e una figlia, tra due amici sulla soglia del desiderio e il cammino avventuroso di chi deve nascere due volte per conoscere sé stesso.

L’ingresso è libero e gratuito su prenotazione inviando una e-mail a bibliotecabesozzo@gmail.com o telefonando allo 0332/970195 -2 -229 negli orari di apertura della biblioteca. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo. Durante l’evento saranno rispettate tutte le norme anti-covid.