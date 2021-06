La spiagga di Cerro di Laveno torna balneabile e anche per Germignaga presto la luce verde

Torna la balneabilità lungo la spiagga di Cerro di Laveno. Il divieto comparso nel maggio scorso e che aveva colto tutti di sorpresa è stato revocato e una tra le località più gettonate del lago Maggiore riacquista il bollino di “acqua eccellente”.

I dati sono stati forniti da Ats Insubria ai sindaci dei comuni rivieraschi nei giorni scorsi, al termine di un secondo studio approfondito delle acque nei punti di campionatura, dato che i valori dell’aprile scorso avevano lasciato qualche dubbio.

Anche per la spiaggia di Germignaga potrebbe finire presto il divieto che persiste da qualche anno: la qualità delle acque è in netto miglioramento e la sensazione è che, già dal prossimo campionamento, si potrà entrare per una nuotata.

Per il resto, le indagini di verifica della qualità delle acque confermano i valori degli anni passati con il Maggiore, il lago di Monate e il Ceresio pronti per la stagione estiva mentre quello di Comabbio e il bacino di Varese ancora off limits. Per la verità, lo specchio varesino è osservato speciale grazie alla cura intensiva avviata da Regione. Per questo motivo sono stati aumentati i punti di campionamento per verificare se il prelievo ipoliminico ridurrà la produzione di nutrienti che favoriscono la fioritura di alghe tossiche.

Per tutta l’estate, l’attività di Ats Insubria di monitoraggio delle acque proseguirà con un’intensificazione nelle settimane di agosto quando è previsto anche l’aumento delle presenze lungo le sponde.

Nel dettaglio ecco la qualità delle acque:

LAGO MAGGIORE

Angera Lido Noce Eccellente

Arolo di Leggiuno Eccellente

Brebbia Sabbie d’Oro Scarsa temporaneamente vietata per inquinamento

Brezzo di Bedero Spiaggia fronte comune Eccellente

Castelveccana 5 Arcate Eccellente

Castelveccana Lido II Eccellente

Ceresolo Laveno Eccellente

Cerro di Laveno Eccellente

Germignaga Boschettino Buona

Germignaga Spiaggia Scarsa Temporaneamente vietata per inquinamento

Ispra Fornaci Eccellente

Ispra Lido Euratom Eccellente

Lisanza Sesto Calende Buona

Luino Lido Serenelle Eccellente

Maccagno Lido Eccellente

Maccagno Ronco delle Monache Eccellente

Maccagno Lido di Zenna Eccellente

Monvalle Guree Eccellente

Porto Valtravaglia Lido Eccellente

Ranco Molo Eccellente

Ranco loc. Caravalle Eccellente

Sesto Calende Circolo Buona

Tronzano Lido Windsurf Eccellente

LAGO CERESIO

Lido Ceresio a Porto Ceresio Buona ma temporaneamente vietata la balneazione per inquinamento dal 18 maggio

Brusimpiano Monte Lago Eccellente

Porto Ceresio Lido Buona temporaneamente vietata per inquinamento

Lago di Varese

Schiranna Buona balneazione vietata per inquinamewnto

Bodio Lomnago Vietata per altri motivi appena iniziato campionamento

Cazzago Brabbia Vietata per inizio campionamento

Biandronno Ponte Isolino Eccellemnte ma vietata per inquinamento

Gavirate Lido Eccellente ma temporaneamente vietata per inquinamento

Lago di Comabbio

acque vietate per inquinamento

Lago di Monate

Comabbio campeggio eccellente

Osmate spiaggia eccellente

Cadrezzate Lido Buona

Monate Eccellente

Lago di Ghirla

eccellente