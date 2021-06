La stagione del Varese si chiude con una sconfitta: al “Franco Ossola” il Derthona passa 2-1

Anche nell’ultima di campionato il Varese continua a non avere feeling con il “Franco Ossola” e viene sconfitto 2-1 dal Derthona. Una sconfitta che è un po’ specchio di quella che è stata la stagione dei biancorossi: un ko immeritato al termine di una prestazione positiva. Nel primo tempo i biancorossi hanno trovano il vantaggio con Balla – che poi si fa male e deve lasciare il campo – ma subisce il pareggio quasi immediato da parte di Lipani. Nella poche emozioni della ripresa decide il rigore di Zerbo per un intervento dubbio di Polo in area, con tanto di espulsione per il difensore biancorosso. Una punizione troppo severa per Mapelli e compagni, come troppo spesso capitato in questa annata.

Questa lunga, stancante, stagione del Varese termina così con una sconfitta che lascia la squadra di mister Ezio Rossi ferma a quota 42 punti. E il futuro dei biancorossi dovrà ripartire proprio dall’esperienza e dal carisma dell’allenatore torinese che ha sofferto con la squadra quando le cose non giravano ed è riuscito con tanto lavoro una squadra che sembrava ad un passo dalla retrocessione a una salvezza tutto sommato tranquilla.

FISCHIO D’INIZIO

Ultima fatica di questo lungo campionato per il Varese, che al “Franco Ossola” cerca di regalare una gioia al proprio pubblico contro il Derthona. Mister Ezio Rossi cambia ancora qualcosa, ma conferma il 3-5-2 con Quitadamo che si adatta a fare l’interno di centrocampo mentre in avanti Balla gioca a supporto di Sow. Per gli ospiti allenati da Giovanni Zichella lo schema è 4-3-3 con Zerbo, Varela e Manasiev a formare il tridente d’attacco.

PRIMO TEMPO

Il Varese sembra partire meglio, con Polo che sbaglia l’impatto sulla palla al 3′ dopo una bella discesa sulla sinistra di Balla. La gara si assopisce un po’ ma passato il quarto d’ora di gioco succede di tutto. Al 16′ Balla corregge in rete con un bel tuffo di testa un tiro-cross di Nicastri da sinistra per l’1-0 ma il vantaggio biancorosso dura poco. Prima Zerbo con una bella punizione impegna Siaulys alla parata, ma sul corner successivo Lipani corregge in rete un primo salvataggio di Balla sul colpo di testa di Varela. Balla per un problema fisico deve lasciare la sfida al 23′: dentro Minaj che si fa vedere subito con una discesa in velocità, assist per Capelli che però non riesce a battere Rosti in uscita. Il Varese prova ad aumentare il possesso palla ma nei minuti di maggior spinta i tiri di Quitadamo e Capelli non inquadrano la porta. Il primo tempo si chiude con un

SECONDO TEMPO

Dopo il forte temporale dell’intervallo, le due squadre a inizio ripresa sembrano aver perso mordente e mister Ezio Rossi decide allora di cambiare volto alla sua squadra: dentro Disabato e Beak per Aprile e Snidarcig e passaggio al 4-2-3-1. Ad andare vicino al gol è però il Derthona: al 17′ su angolo di Zerbo l’incornata di Varela sembra vincente, ma il riflesso di Siaulys salva la porta. Il Varese reagisce ma Minaj in area sbaglia lo stop e di punta non riesce a battere Rosti. Entra anche Ebagua per Sow. Giulio, accolto dall’ovazione del “Franco Ossola”, al 22′ prova l’eurogol con un mancino dalla lunga che non va lontano dal bersaglio. La gara però non si accende e per il finale entra anche Aiolfi al posto di Nicastri. Proprio l’attaccante classe 2003, già a segno a Chieri, sfiora il gol al 36′ quando di sinistro manda fuori di un soffio un’azione nata dal lancio di Ebagua per Minaj. La gara cambia però al 41′: Siaulys salva su Lipani ma sulla ribattuta l’arbitro sanziona l’intervento di Polo su Spoto: penalty e cartellino rosso per il difensore biancorosso. Dal dischetto Zerbo batte Siaulys siglando il 2-1 per il Derthona. Il Varese si affida ai suoi uomini di maggior talento ma sulla girata da applausi di Ebagua è attento Rosti alla parata mentre sul destro a giro di Disabato la palla esce di un soffio. Nel recupero ci prova ancora Ebagua su lancio di Parpinel ma il colpo di testa termina fuori di un soffio. Termina così con la vittoria dei piemontesi e una sconfitta per il Varese, che anche nell’ultima occasione non riesce a sorridere al “Franco Ossola”.

