La svolta del liceo Ferraris in 14 giorni: il dirigente Zago racconta come ha cambiato il liceo

Quando si è insediato nell’ufficio di presidenza del liceo scientifico Ferraris di Varese era il primo settembre. L’estate, in quell’edificio, era trascorsa senza che nulla si facesse.

«Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo lavorato in modo folle per essere pronti il 14 settembre con tutto in regola, distanze, ingressi, presenza al 50%, 75% 92%. E da quella nuova organizzazione non si torna indietro ma si innova per il futuro. Ad eccezione della scuola in presenza che rimarrà fondamenta».

Come cambia la scuola vede protagonista il preside Marco Zago che dirige 1300 studenti provenienti da diverse aree del territorio.