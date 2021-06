La Varese Design Week partecipa a Matera Fucina Madre con il giovane designer Stefano Zellner

Varese Design Week punta sui giovani designer e in occasione della partecipazione a Matera Fucina Madre presenta un progetto di illuminazione firmato da Stefano Zellner.

Dal 7 all’11 luglio Varese Design Week avrà l’opportunità di dare voce a una delle sue tematiche di ispirazione: la scoperta e la valorizzazione di giovani designer come testimoni di un processo di ricerca e progettazione in atto anche nel territorio varesino. Una nuova generazione di talenti che va supportata nel percorso creativo: il territorio varesino vanta la presenza di designer innovativi, protagonisti di una nuova era del progetto italiano, proiettata verso le sfide del futuro, nella consapevolezza del valore originario del design made in Italy.

La Varese Design Week già negli eventi proposti negli anni passati ha dato loro un’ulteriore opportunità promuovendo speech e confronti con illustri rappresentanti del design nazionale e internazionale. Oggi la sfida della Varese Design Week viaggia verso Matera Fucina Madre, evento in programma dal 7 all’11 Luglio che avrà come tema di ispirazione l’illuminazione.

Varese sperimenta l’associazione e il connubio tra due materiali, il legno e il cemento, che con le loro caratteristiche assecondano la luce e i suoi riflessi. Stefano Zellner proporrà due opere di design in cui cemento, legno, alluminio e luci a led si combinano in perfetto equilibrio creando oggetti lifestyle. Nel cemento delle basi, elemento massivo e disomogeneo nei colori e nelle forme si innestano parti in legno di abete fresato a mano, destinati a sostenere o ad ospitare luci a led. Due lampade pensate per ambienti minimal e moderni in cui la funzionalità degli oggetti può avere diverse declinazioni. Una delle lampade è proposta anche come cavalletto per biciclette. Versatilità, eleganza e semplicità delle linee, questo è il design scelto da VDW per la rassegna di Matera.