La vita d’artista di Marinella Pirelli fa sold out

“Quando sentivo qualcuno commentare che i miei quadri sembravano dipinti da un uomo, semplicemente sapevo di aver fatto un buon lavoro”.

Inizia così il documentario su Marinella Pirelli, una sua citazione che in poche – semplici – parole racchiude l’essenza della donna forte e l’artista all’avanguardia che ha fatto della sua passione la propria vita e che per lungo tempo ha vissuto nel Varesotto: un periodo sereno della sua vita, durante il quale Marinella consolida il suo desiderio di trasformare l’arte non solo attraverso la pittura, ma arrivando ad anticipare l’utilizzo di installazioni interattive e spazi immersivi multimediali.

Nel 2003 su invito di Giuseppe Panza Marinella Pirelli divenne infatti protagonista della prima mostra temporanea di Villa Panza dove allestisce il suo “Film Ambiente”, una scultura di Luce percorribile al pubblico creata attraverso un lungo e meticoloso studio del fenomeno luminoso. Idee chiare, voglia di poter vivere liberamente la propria arte, desideri orgogliosi di donna, spesso anticipatori dei nostri tempi.

L’evento, organizzato da Parole di Donna, ha avuto uno straordinario successo, diventando in pochissimo tempo sold out e costringendo gli organizzatori a una terza replica alle 21, dopo quelle delle 17.30 e delle 19.30.

Presenti alla proiezione al Salone Estense di Varese, anche Pietro Pirelli, figlio dell’artista e regista del documentario, e la moglie Candida, che nella pellicola è stata la voce di Marinella Pirelli attraverso i suoi scritti.

Una ricostruzione che non ripercorre semplicemente la vita di un’artista, ma che va in profondità, ascolta i suoi pensieri e in qualche modo, riesce a far scoprire “l’essere umano”, le sue fragilità e la sua forza, che si celano dietro all’immagine forte di donna-artista.