La zona bianca, la promessa di Openjob e il fumo nel muro nel podcast dell’11 giugno

Le principali notizia di venerdì 11 giugno

Da lunedì la Lombardia sarà in zona bianca. La media di 23 tamponi positivi ogni 100.000 abitanti registrata nell’ultima settimana conferma l’andamento positivo in tutte le province. Anche la situazione negli ospedali rispetta i parametri richiesti con un livello di occupazione dei letti covid del 9% e in terapia intensiva del 10%.

Riparte il percorso dell’ospedale unico Gallarate-Busto. dopo che è scaduto il precedente accordo di programma, ora si riprende il percorso per far rimettere al tavolo la Regione e i due Comuni coinvolti . A Busto Arsizio si è tenuta una seduta della commissione straordinaria. Il consiglio comunale di Gallarate si era espresso nell’autunno scorso chiedendo il mantenimento di una struttura di sanità territoriale in centro a Gallarate, oltre a una garanzia sul numero di posti letto complessivo.

Il fumo nel muro come fosse stucco, lasciato lì per non essere visto se non dal proprietario. Peccato che la polizia ha visto tutto e ha fatto scattare le manette.

È successo nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso quando la polizia di stato di Varese ha arrestato, in piazza della Repubblica, un cittadino originario del Gambia, di 25 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto il Giudice ha dato il nulla osta all’espulsione e, lo straniero è stato accompagnato al C.P.R. di Milano in attesa del definitivo rimpatrio.

Openjobmetis sarà ancora sponsor della Pallacanestro. L’azienda con sede a Gallarate ha rinnovato l’accordo di sponsorizzazione, dando così seguito a un rapporto arrivato all’ottavo anno consecutivo. L’ufficializzazione è arrivata attraverso i canali social della Pallacanestro Varese, con una foto scattata all’atto della firma sul contratto accompagnata dalla frase dell’amministratore delegato di Openjobmetis, Rosario Rasizza: «Ogni promessa va onorata»

Domenica importante di calcio per i campionati di Eccellenza e Serie D. Alle 15.30 andrà in scena l’ultima giornata del campionato di Eccellenza, che si è svolto in forma ridotta. La Varesina dovrà vincere in casa del Milano City per portare agli spareggi la Brianza Olginatese, ferma per il turno di riposo. Se la formazione di Venegono Superiore non dovesse ottenere i tre punti, saranno i bianconeri lecchesi a festeggiare il ritorno in Serie D.

E proprio per il campionato di Serie D è in programma il terzultimo turno. Il campo principale di giornata sarà Caronno Pertusella, dove andrà in scena la sfida tra varesotte: Caronnese contro Castellanzese. I neroverdi di Castellanza avranno motivazioni maggiori dovendo difendere il secondo posto. Il Legnano invece è ancora in lotta per un posto ai playoff ma a Vado affronterà una squadra affamata di punti per evitare la retrocessione.

Al “Franco Ossola” il Varese riabbraccerà il proprio pubblico per affrontare un avversario ostico come il Bra. Potrete seguire la gara, azione per azione, in diretta testuale su VareseNews.

