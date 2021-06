“L’Abbraccio del coronavirus”, l’idea dell’Isis di Bisuschio per far riflettere con la creatività

L‘Isis “Valceresio” di Bisuschio ha invitato le scuole superiori della provincia ad unirsi “all’Abbraccio del Coronavirus”: un’iniziativa che consiste nella raccolta di elaborati cartacei, grafici e audiovisivi realizzati dai ragazzi per raccontare questo periodo segnato dal lockdown e dall’emergenza sanitaria.

I lavori dei ragazzi verranno pubblicati in un libro che sarà distribuito in tutte le scuole, comuni, biblioteche, associazioni e librerie che ne faranno richiesta. Gli elaborati saranno diffusi anche attraverso una piattaforma digitale organizzata in aree tematiche. Alla guida del progetto è Alberto Repossi, docente di Matematica e Fisica all’Isis di Bisuschio.

Il 15 giugno scadrà il primo termine per la raccolta del materiale realizzato nel corso dell’anno scolastico, mentre il 15 settembre sarà il turno degli elaborati conclusi durante l’estate. Il termine ultimo per la consegna di tutto il materiale sarà il 15 novembre.

«L’obiettivo del progetto – spiega il coordinatore Alberto Repossi – è realizzare un’istantanea di questo momento epocale. Costruire qualcosa che possa trasmetterne la memoria alle generazioni future, e stimolare riflessione e creatività».

«Considerato il valore del contenuto delle riflessioni direttamente connesse al disagio giovanile e all’educazione alla salute – commenta Francesca Maria Franz, la dirigente scolastica dell’Isis Valceresio -, auspichiamo in un’ampia partecipazione da parte di docenti e studenti».

L’abbraccio del Coronavirus è un’iniziativa promossa dall’Isis “Valceresio” di Bisuschio con il patrocinio dell’Ufficio scolastico territoriale e la collaborazione della Commissione legalità del Centro internazionale Insubrico dell’Università degli studi dell’Insubria.