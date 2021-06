L’articolo 177 del codice degli appalti va cambiato, il 30 giugno sciopero dei lavoratori di acqua, luce e gas

I lavoratori dei comparti acqua, luce e gas incroceranno le braccia per tutta la giornata di mercoledì 30 giugno, data in cui è previsto lo sciopero nazionale. Al centro della mobilitazione l’articolo 177 del Codice degli appalti che obbliga le aziende concessionarie a cedere in appalto l’80% delle attività, con conseguenze negative per i lavoratori. La preoccupazione del sindacato è duplice: da una parte si potrebbero creare disservizi agli utenti, nell’erogazione di questi servizi essenziali con riflessi sulle bollette, dall’altra – ed è la preoccupazione maggiore – si potrebbe creare una eccessiva frammentazione nel processo produttivo tale da creare ulteriore precarietà in un comparto dove c’è un’occupazione di qualità.

A Varese, a partire dalle ore 9,30 fino alle 12,30, è previsto un presidio di Filctem Cgil, Femca Cisl, Flaei Cisl e Uiltec Uil davanti alla Prefettura di Varese. I sindacati di categoria saranno ascoltati dal prefetto.