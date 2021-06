L’atletica Verbano porta il Varesotto sul podio ai campionati italiani di corsa in montagna

Sabato 26 giugno si sono svolti a Colorina, in provincia di Sondrio, i Campionati Italiani Individuali e di Società di Corsa in Montagna aperti a tutte le categorie master (atleti dai 35 anni in su).

Nel pieno rispetto di tutti i protocolli Covid ancora presenti nelle manifestazioni sportive, oltre 500 atleti provenienti da tutta italiana si sono affrontati su un percorso tanto tecnico quanto divertente ed appagante messo a disposizione dalla società organizzatrice 2002 MARATHON CLUB ASD.

Proprio dalla località della Valtellina, arriva un risultato che da particolare lustro all’atletica del Varesotto con il secondo posto ottenuto dalla squadra femminile di Atletica Verbano di Cittiglio nella classifica per società , dietro solo alla fortissima rappresentativa bresciana di Atletica Paratico.

Un ringraziamento particolare va alle 11 atlete (conosciute nel mondo podistico come “Verbanelle”) che hanno deciso di mettersi in gioco in questa importante rassegna nazionale: BRUNO MANUELA, POROLI RAFFAELLA, MARSIGLIO LAURA, FORNASA CATERINA, POROLI TIZIANA, BRUNELLO LAURA, CAMPOLEONI FRANCESCA, PIROLA SABRINA, APRILE ALEXIA, ARNABOLDI ISABELLA, IRYNA PIGIDA.

Nelle classifiche individuali , sono stati chiamati sul palco delle premiazioni anche questi atleti di rappresentative del Varesotto: SOFFIA ELENA (4^ cat.SF45 – G.S.MARATONETI CASSANO) – GUZZI MARIA CRISTINA (4^cat.SF50 – SAN MARCO US ACLI) –CAMPOLEONI FRANCESCA (5^cat.SF60 – Atletica Verbano) –PEZZINI ROBERTO (5° cat.SM70 – Atletica Verbano)