L’attesa per il candidato della Lega, l’eclisse e la nuova opera di Ravo nel podcast del 9 giugno

Le principali notizie di mercoledì 9 giugno

“Stiamo valutando un candidato da presentare al centrodestra che sia un militante espressione della sezione o un civico vicino alla Lega”. Stefano Gualandris ribadisce quanto già si sapeva prima della lunga riunione di martedì 8 giugno. Due ore di confronto nella sede storica di piazza del Garibaldino a cui ha partecipato anche Roberto Maroni, ricevuto da un lungo applauso. Una fumata grigia con una sola certezza, sempre espressa dal coordinatore provinciale: “Bobo sarà il nostro capolista”. I prossimi passaggi prevederanno, forse già nel week end, un nuovo tavolo provinciale a cui verrà portato il nome del possibile candidato espressione della Lega.

Il certificato sarà rilasciato gratuitamente dalle autorità nazionali e sarà disponibile in formato digitale o cartaceo con un codice QR. Il documento attesterà che una persona è stata vaccinata contro il coronavirus o ha effettuato un test recente con esito negativo o che è guarita dall’infezione. In pratica, si tratta di tre certificati distinti. Un quadro comune dell’UE renderà i certificati compatibili e verificabili in tutta l’Unione europea, oltre a prevenire frodi e falsificazioni. Il sistema si applicherà dal 1° luglio 2021 e resterà in vigore per 12 mesi. Il certificato non costituirà una condizione preliminare per la libera circolazione e non sarà considerato un documento di viaggio.

Il Centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale di Gallarate è stato premiato da una multinazionale della farmaceutica e diagnostica. Il reparto diretto dal dottor Mauro Zaffaroni si è aggiudicato la seconda edizione di un bando finalizzato a migliorare i servizi a supporto di soluzioni innovative per la sclerosi multipla ed ha ricevuto un finanziamento di 25mila euro grazie al progetto “la riabilitazione delle funzioni cognitive in persone con sclerosi multipla”.

Domani 10 giugno avremo la possibilità di osservare un raro evento celeste: in tarda mattinata il disco del Sole verrà “morso” dalla Luna, annerendone una piccola parte pari al 4%. Assisteremo quindi ad un’eclisse parziale di Sole. Nella zona di Varese e provincia vedremo la Luna “toccare” il Sole alle 11.33; la copertura massima sarà visibile alle 12.18 e l’ultimo contatto avverrà alle 13.05. Va ricordato che il Sole non deve essere mai osservato direttamente, né ad occhio nudo, né tantomeno utilizzando qualsiasi tipo di strumento non equipaggiato con appositi e specifici filtri. Per consentire a tutti quanti una visione facile e sicura del fenomeno l’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” effettuerà una live in diretta che si potrà seguire collegandosi al sito dell’osservatorio.

Andrea “Ravo” Mattoni dà colore al centro di Lonate Pozzolo: l’artista famoso per le grandi riproduzioni di quadri celebri con le bombolette spray sarà nel paese vicino a Malpensa dal 14 al 19 giugno. In quella settimana verrà realizzata un’opera dell’artista: la parete che verrà affrescata, riprendendo un dipinto di Leonardo da Vinci, è quella in via Cavour, al civico 12. Un muro laterale dell’edificio adiacente alla “piazzetta” realizzata anni fa sulle ceneri dell’ex Cinema e poi sala civica: di recente era stata vandalizzata da un anonimo “poeta” che ha aveva voluto lasciare le sue esternazioni su vari muri del paese.

