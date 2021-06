Laureati in Giurisprudenza con un anno di anticipo, l’impresa di Davide e Luca

Nei giorni scorsi hanno fatto parlare di loro due giovani che a Roma sono riusciti a laurearsi in Giurisprudenza con largo anticipo rispetto ai loro colleghi. Ma anche Varese ha le sue eccellenze. Davide Mustari e Luca Barbuscio sono due studenti dell’Università degli studi dell’Insubria che a marzo si sono laureati in Giurisprudenza col massimo dei voti e in anticipo di ben un anno.

Davide e Luca si sono laureati il 16 marzo con voto 110 e lode. Dopo la discussione della tesi, però, non hanno avuto molto tempo libero per festeggiare, dato che che già dal giorno successivo sono stati assunti come tirocinanti in Tribunale.

Una bella storia di impegno e forza di volontà, che ha però fatto sorgere alcune discussioni tra gli studenti varesini. Davide e Luca si sono laureati con un anno di anticipo, ma se avessero voluto concludere il percorso di studio in tempi ancora minori non sarebbe stato possibile.

Per laurearsi in anticipo è infatti necessario anticipare anche gli esami. Questo non è un problema in alcune università private, ma negli atenei pubblici non sempre è possibile. In questo caso, Davide e Luca hanno potuto anticipare gli esami solo di un semestre.