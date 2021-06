A Lavena Ponte Tresa aperto il bando per i contributi di sostegno all’affitto

Il Comune di Lavena Ponte Tresa comunica che è aperto da oggi (martedì 1° giugno) e fino al 16 luglio 2021, il bando per il contributo di sostegno al mantenimento dell’alloggio in locazione anche in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Il contributo è finalizzato a sostenere le famiglie che si trovino in situazione di disagio economico, o in condizione di particolare vulnerabilità anche in conseguenza della crisi dovuta all’emergenza sanitaria 2020 che siano in affitto sul libero mercato, in alloggio in godimento o in alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali.

Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap).

È previsto che il contributo venga erogato direttamente al proprietario dell’alloggio per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.

A questo link, sul sito del Comune, tutte le informazioni e i moduli da scaricare.