A Lavena Ponte Tresa la squadra di “Io cambio” sostiene compatta la candidatura di Mastromarino

Mentre si attende di capire quali liste scenderanno effettivamente in campo a lavena Ponte Tresa per le prossime elezioni amministrative, “Io cambio con Mastromarino sindaco” si compatta intorno a Massimo Mastromarino, sindaco uscente e pronto al secondo mandato.

Il gruppo di maggioranza sostiene unito la candidatura: Pasqualino D’Agostino, Valentina Boniotto, Silvia Zocchi, Giuseppe Pellegrino, Marcello Martinelli, Simone Settin e Romina Perini saranno a fianco di Mastromarino, per affrontare insieme la prosecuzione del mandato amministrativo.

«Noi ci siamo dopo 5 anni di impegno per Lavena Ponte Tresa – dicono consiglieri e assessori – Compatti per raggiungere nuovi obiettivi, perché è un atto di responsabilità nei confronti del paese, per dare continuità al cambiamento, per ripartire dopo le emergenze, per una nuova rinascita».

Dunque tutti pronti a riconfermare la disponibilità e a mettersi al servizio dei bisogni del paese «con immutata passione e senso di responsabilità, con concretezza e lungimiranza».

Riconferma ma anche qualche novità. Il gruppo annuncia infatti che nei prossimi giorni verranno presentati cinque nuovi candidati: «Cinque persone appassionate del nostro paese che desiderano mettersi a servizio della nostra comunità, che desiderano esserci insieme a noi».