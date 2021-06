A Laveno i vertici del “Galilei“ si complimentano con gli studenti per la maturità

Riceviamo e pubblichiamo la nota che la dirigenza dell’istituto Galileo Galilei di Laveno Mombello ha voluto inoltrare rivolgendosi agli studenti di questo difficile anno scolastico.

Un anno scolastico decisamente unico nella sua complessità, segnato da condizioni non meno difficili del precedente a causa della purtroppo nota pandemia ancora in atto, si chiude anche per l’ITEP “Galileo Galilei” di Laveno Mombello, e con esso giungono a soddisfacente conclusione gli Esami di Stato dei suoi alunni di classe quinta.

Esami di Stato in presenza, certo, ma segnati già in origine dalle paure, dalle difficoltà e dalle sfide di un lungo periodo di didattica digitale integrata, iniziato con l’arrivo della drammatica seconda ondata di Covid-19 a ottobre e terminato solo in primavera, di fronte al quale è doveroso riconoscere che il senso di responsabilità dimostrato dagli alunni del “Galilei” prossimi alla loro prova finale si era già rivelato evidente indizio di un’elevata maturità raggiunta.

Proprio in questo grave periodo di difficoltà lo storico Istituto lavenese ha trovato ulteriore stimolo per rinnovare la propria offerta didattica nel migliore dei modi, continuando come sempre a garantire il massimo supporto possibile ai casi di alunni con disturbi dell’apprendimento o nel recupero di anni scolastici, e rinnovando insieme il proprio progetto di diffusione dei principi di sostenibilità ambientale e legalità tra i giovani, volendo chiaramente dimostrare che una pandemia non ferma l’istruzione, non ferma la cultura, non ferma il lavoro, non ferma la vita: un motivo di orgoglio naturalmente non soltanto per i ragazzi ma anche per i docenti che vedono i loro sforzi rielaborati in una didattica estremamente versatile e proficua, anche per gli allievi con bisogni educativi speciali che, accompagnati costantemente nel processo di apprendimento, notano come il proprio impegno venga abbondantemente ripagato dai risultati.

La sincera soddisfazione della Presidenza della commissione d’Esame e i molto positivi esiti concretamente conseguiti spingono pertanto tutto l’Istituto “Galileo Galilei” di Laveno a proseguire con ancor maggiore determinazione la propria missione educativa per il prossimo anno scolastico, qualunque piega l’emergenza sanitaria in corso possa assumere, e a preparare già per il giorno 24 settembre 2021, condizioni permettendo, una nuova Giornata della Legalità, per ricordare ancora una volta insieme a Tina Montinaro e rappresentanti delle Istituzioni l’indimenticabile sacrificio di chi non si è fatto vincere dalla paura, per quanto umanamente comprensibile essa potesse apparire.

Ci lasciò questo pensiero il Dott. Paolo Borsellino: “È normale che esista la paura, in ogni uomo, l’importante è che sia accompagnata dal coraggio. Non bisogna lasciarsi sopraffare dalla paura, altrimenti diventa un ostacolo che impedisce di andare avanti.”

E i ragazzi del “Galilei” di Laveno lo hanno compreso e hanno scelto senza indugi di non farsi prevaricare da alcun timore di non farcela, bensì di “andare avanti”.