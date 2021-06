Lavori a Cavaria con Premezzo, ecco come cambia la viabilità

Modifica della viabilità ordinaria cittadina con l’istituzione di una limitazione di transito nell’intersezione con circolazione rotatoria tra le strade: via Monte Grappa, via Gobetti, via Minniti, via Mameli. Ad annunciarlo il sindaco di Cavaria con Premezzo Franco Zeni con una nota.

“L’Assessore Ciconte e Bonutto si scusano per i disguidi creati alla viabilità dall’ordinanza di Polizia Locale e dalla segnaletica messa in modo errato. Domani 7 giugno, nella prima mattinata, la segnaletica stradale verrà ripristinata in maniera corretta. Per ora, oltre ad i residenti che sono ovviamente autorizzati a transitare nella zona, per chi deve accedere all’azienda Bea Ingranaggi provenendo dalla Via Ticino, l’accesso è consentito percorrendo via Mameli. Per chi deve accedere all’azienda Chiaravalli, l’accesso è consentito non dalla Via Ticino-Minniti ma dalla Via Macchio (che attualmente ha il divieto d’accesso per i mezzi pesanti, ma da domani mattina 7/6 l’accesso per i mezzi pesanti verrà abolito sino al 18/6).

L’interessamento della zona interdetta sarà da circa all’altezza del civico 72 di Via Minniti fino alla Via Ronco (poco dopo il Cimitero). Queste disposizioni avranno valenza fino al 18 di giugno“.