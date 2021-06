Lavori di rinnovo dei binari sulle FerrovieNord, tra Milano Saronno e Malnate

Inizieranno la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria sulla tratta Bovisa-Saronno di FerrovieNord. Gli stessi interventi sono attualmente in corso, e proseguiranno nei prossimi mesi, anche sulla tratta Saronno-Malnate.

Le attività vengono svolte prevalentemente in orario notturno per non interferire con la normale circolazione ferroviaria: la Bovisa-Saronno in particolare è la grande “dorsale” del Nord Milano, dove passa tutto il traffico per Varese/Laveno, Malpensa, Como Lago e Novara, oltre ai suburbani che servono l’hinterland tra Saronno e la metropoli.

Si tratta in particolare di lavori di rinnovo e risanamento dell’armamento ferroviario che prevedono, su entrambe le tratte, la sostituzione di rotaie e traverse attraverso l’utilizzo di un treno rinnovatore che occupa circa 60 persone/notte per una produzione massima di circa 1 km a notte.

Sulla tratta Saronno-Malnate, è in corso anche la sostituzione del pietrisco grazie alla macchina risanatrice della massicciata che impegna circa 15 persone/notte e sostituisce fino a circa 250 metri di massicciata a notte. L’intervento completo, che fa parte appunto delle attività di manutenzione straordinaria, viene svolto in media ogni trenta anni. Tale attività serve a garantire l’efficienza e le potenzialità della rete a vantaggio di tutti i viaggiatori, e a migliorare la sicurezza.

I cantieri logistici delle operazioni, punto di partenza e rientro quotidiano delle squadre e dei mezzi di lavorazione, sono Saronno Ovest (tra Saronno e Rescaldina) e Malnate. FerrovieNord adotta tutte le misure possibili per contenere rumori e polveri e arrecare il minor disturbo possibile alla popolazione residente nelle tratte interessate dai lavori. Per eventuali segnalazioni è sempre disponibile il canale dedicato sul sito internet aziendale, qui.

Controllata al 100% da FNM, FERROVIENORD gestisce in Lombardia 331 chilometri di rete e 124 stazioni dislocate su cinque linee nelle province di Milano, Brescia, Como, Monza e Brianza, Novara e Varese. Sulla rete FERROVIENORD circolano 900 treni e viaggiano 200.000 passeggeri al giorno. Accanto all’attività finalizzata alla circolazione dei treni, FERROVIENORD si occupa della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete, del suo adeguamento, dell’attivazione di nuovi impianti e dell’assistenza ai lavori di potenziamento.