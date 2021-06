Lavori sul viadotto Fiorenza: previste chiusure nel tratto del bivio A4/A8

Sull’A4 Torino-Trieste, in corrispondenza del nodo autostradale A8 Milano-Varese /Viale Certosa, dalle 21:00 di venerdì 4 alle 14:00 di domenica 6 giugno, sono previste attività di manutenzione sul viadotto Fiorenza che per specifiche caratteristiche necessitano di essere svolte in assenza di traffico.

Per comprimere al minimo la durata dei lavori, in questa fase, le attività sono state programmate in modalità intensiva e contiuativa, grazie all’impiego di più squadre operanti su tre turni di lavoro consecutivi e all’utilizzo di mezzi speciali ad alta tecnologia e potranno così concludersi nell’arco di un solo fine settimana, individuato sulla base dell’analisi dei flussi di traffico registrati su quella tratta. Le successive attività di finalizzazione dell’intervento potranno proseguire garantendo la disponibilità delle corsie di traffico in orario diurno, con programmazione di chiusure esclusivamente nelle fasce notturne.

Per ottimizzare la gestione dei flussi, la Direzione di Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia, che ha programmato l’intervento in condivisione con le Istituzioni Territoriali, ha individuato tre diversi percorsi alternativi di tipo autostradale o su viabilità ad alto scorrimento ed elevato numero di corsie.

Pertanto, dalle 21:00 di venerdì 4 alle 14:00 di domenica 6 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti, in modalità continuativa:

· A4 Torino – Trieste, chiusura del tratto in corrispondenza del Bivio A4/A8 e contestuale obbligo di deviazione verso la A8 direzione Varese per tutti i veicoli provenienti da Trieste e diretti verso Ovest. Chi proviene da Venezia /Trieste ed è diretto verso Torino, verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

In alternativa, si potrà di utilizzare la A52 Tangenziale nord di Milano e l’R37 Raccordo Fiera di Milano, verso Torino;

· A4 Torino – Trieste, chiusura del tratto in corrispondenza dell’uscita di Viale Certosa e contestuale obbligo di deviazione verso Viale Certosa in Comune di Milano per tutti i veicoli provenienti da Torino e diretti verso Est. Chi proviene da Torino ed è diretto verso Brescia / Venezia, verrà obbligatoriamente deviato sulla A8 Milano-Varese, verso Varese.

Pertanto, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Milano Viale Certosa, sarà possibile rientrare dallo stesso svincolo e proseguire in direzione di Brescia / Venezia;

· A8 Milano – Varese, chiusura del Bivio da A8 provenienza Varese verso A4 direzione Venezia) – chiusura dell’allacciamento con la A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Varese ed è diretto sulla A4 verso Brescia / Venezia.

In alternativa, si consiglia di percorrere la A51 Tangenziale est di Milano o la A50 Tangenziale ovest di Milano.