Le Arti di Gallarate riprendono il ciclo di cineforum

Dopo l’apertura del 4 giugno con la programmazione normale, giovedì 10 giugno alle ore 21.00 il Cinema delle Arti riprenderà da dove si era fermato il ciclo di Cineforum.

Viene proiettato il film In the Mood for Love di Wong Kar-wai, premiato al Festival di Cannes 2000 e che ora ritorna nelle sale in una versione restaurata.

Hong Kong, 1962. I coniugi Chow e i coniugi Chan si trasferiscono lo stesso giorno in due appartamenti contigui. Il signor Chow e la signora Chan, rientrando più frequentemente a casa, scoprono che i rispettivi consorti sono amanti. La volontà di comprendere le ragioni del tradimento li porterà a frequentarsi sempre più spesso e a condividere le sensazioni provate.

Il film sarà introdotto e commentato dal critico Gabriele Lingiardi.

Chi ha acquistato l’abbonamento del precedente ciclo di miniCineforum, interrotto a causa dell’emergenza Covid-19, presentando la tessera alla cassa può chiedere il voucher per l’ultimo film non fatto.