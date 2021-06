Le “Fiabe in lingua” dei ragazzi del Manzoni per i bambini parlano spagnolo

Il secondo pacchetto regalo confezionato dai ragazzi del liceo Manzoni per i bambini contiene altre tre favole in lingua, questa volta in Spagnolo.

Dopo le prime tre favole in inglese pubblicate settimana scorsa, ecco la seconda parte del dono per i più piccoli ideato dai ragazzi delle superiori all’interno del progetto The readers – Ambasciatori di lettura, promosso dalla Biblioteca civica di Varese assieme alla Cooperativa Totem per promuovere la lettura tra i giovanissimi coinvolgendo diverse scuole secondarie superiori di Varese (i licei Manzoni e Cairoli e l’Istituto Einaudi) in occasione dei 700 anni dalla ascita di Dante Alighieri.

In questo contesto particolare un gruppo di ragazzi del Manzoni ha deciso di leggere tre favole classiche in quattro lingue diverse: inglese, spagnolo, francese e italiano.

Ne sono nati 12 podcast che vogliono essere un regalo per i bambini, e insieme un invito alla lettura, com’è nello spirito di The Readers.

Ogni venerdì, a partire dal 11 giugno, VareseNews pubblica tre di queste favole per i bambini. Oggi, venerdì 18 giugno tocca alle favole in Spagnolo.

Sono tre i protagonisti di questa favola, che tentano di sfuggire a un cattivone, molto simile all’antagonista della favola che segue…

Avete riconosciuto la famosa bambina di questa storia? Riconoscete anche il bimbo protagonista della prossima fiaba in spagnolo?

“Le fiabe in lingua sono un progetto di The Readers, gli ambasciatori della lettura e Liceo Manzoni Varese in collaborazione con il Comune di Varese, Cooperativa Totem, Città che legge e Centro per il libro e la lettura. Un ringraziamento speciale ad Anna Caterina Binda per la gentile esecuzione della musica di Listz-Paganini, Tema dell’Etude numero 6 in La minore.