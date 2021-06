Legnano – Sanremese 3-1, lilla di nuovo in zona playoff

Al termine di una partita davvero piacevole, combattuta e ricca di emozioni, il Legnano riconquista il quinto posto in classifica e quindi i playoff. Decisiva sarà la trasferta di sabato prossimo a Casale. Ma adesso il destino è nelle mani dei lilla che, vista la forma di questo periodo, hanno tutto dalla loro il favore del pronostico.

La Sanremese merita gli onori della sconfitta. I liguri hanno giocato a viso aperto, hanno saputo mettere in difficoltà il Legnano con un ottimo primo tempo, hanno lottato fino all’ultimo. C’è voluta tutta la determinazione dei legnanesi per capovolgere la situazione in campo e questo è avvenuto soprattutto nella ripresa, quando un paio di errori d’impostazione a centrocampo da parte degli ospiti hanno fornito valide opportunità ai lilla. Prima Gasparri e poi Braidich hanno fatto valere le loro capacità di realizzatori.

Legnano che saluta così nel migliore dei modi il suo pubblico nell’ultima gara interna della stagione (il quinto posto nei playoff assicura solo partite in trasferta). Non solo, con il Palio confermato a settembre, non si può nemmeno sapere quando la squadra potrà giocare una gara casalinga nel prossimo campionato.

Legnano – Sanremese 3-1

Reti: De Monti (S) al 24′, Bingo (L) al 36′, Gasparri (L) al 70′, Braidich (L) al 74′

Legnano: Russo, Barbui, Diana (Brusa dal 75′), Di Lernia, Nava, Luoni, Beretta (Tunesi dal 49′), Bingo De Stefano D dall’85’), Braidich, Ronzoni (Cocuzza dal 68′), Gasparri. In panchina, Colnaghi, Pellini, Febbrasio, Ortolani, Todaj. All. Sgrò

Sanremese: Bohli, Ponzio, Bregliano , Mikhaylovskiy, De Montis, Lo Bosco (Murgia dal 43′), Gagliardi, Miccoli (Doraiotto dall’83’) , Gemignani, Pellicanò (Managò al 60′), Convitto. A disposizione: Dragone, Gastaldo, Danovaro, Bastita, Fenati, Elettore. All. Andreoletti

Arbitro: Djurdjevic di Trieste, assistenti El Filali di Alessandria e Munitello di Gradisca d’Isonzo

Sei minuti di recupero

74′ – E TREEE, con una perfetta conclusione dal limite di Braidich

70′ – VANTAGGIO LILLA. Murgia perde palla e Gasparri non fallisce l’occasione

65′ – Luoni da lontano sfiora il palo alla destra del portiere ligure

56′ – Mischia in area lilla con la Sanremese pericolosa. Partita apertissima con due squadre che giocano senza alcun difensivismo

53′ – Momento favorevole per i lilla che conquistano due angoli di fila e infine il colpo di testa di Nava, alto

47′ – Convitto si libera in area e il suo tiro è salvato sulla linea da Luoni. Sanremese subito pericolosa

Secondo tempo iniziato

Finito primo tempo. Legnano – Sanremese 1-1

43′ – Legnano vicinissimo al raddoppio, ma il tiro di Gasparri sfiora il palo ed esce. Fine di tempo a favore dei lilla. Adesso è Nava a cercare il gol, para Bohli.

39′ – Ammonito Ponzio

36′ – PAREGGIO LILLA. Bingo fa tutto da solo e fa davvero un gran gol

33′- Reazione vivace del Legnano, ma senza conclusioni di nota

24′ – GOL della Sanremese. Autore del gol De Montis su perfetto lancio di Gemignani

22′ – Ancora una azione efficace degli ospiti, ma l’ultimo passaggio che libera in area

20′ – Mikhaylovskiy da lontanissimo, palla che sfiora l’incrocio della porta lilla

14′ – Miracolo di Russo su Lo Bosco arrivato solo in area. La reazione lilla si manifesta con una conclusione di Gasparri, a lato.

9′- Errore difensivo di Luoni e la Sanremese guadagna un angolo. Nulla di fatto

7′ – Beretta su punizione costringe il portiere 15ennne della Sanremese, Bohli, a una impegnativa deviazione

Legnano subito in avanti, con due angoli consecutivi senza alcun effetto

Partita iniziata

Legnano al confronto decisivo per il passaggio ai playoff. Serve una vittoria contro la Sanremese

