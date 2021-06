L’ex sindaco Zanuso: “Abbiamo fatto il possibile per riaprire la piscina di Saltrio, poi è caduta la Giunta”

L’ex sindaco Maurizio Zanuso respinge con decisione le accuse del gruppo Saltrio Nuova in merito alla mancata riapertura della piscina del centro sportivo comunale.

«Il problema della crisi della piscina è determinato essenzialmente dalla situazione sanitaria che si è creata con il Covid e che ha determinato il blocco delle attività per lunghi mesi – spiega Zanuso – Nel primo lockdown di marzo 2020, i gestori hanno sopportato una serie di aumenti di costi del servizio eppure eravamo riusciti a concordare la riapertura estiva, fatta nell’estate dl 2020, proprio parlandone e trovando un equilibrio con loro».

«Come amministrazione abbiamo fatto il possibile per assicurare la riapertura nell’estate scorsa, ma questo non è stato risolutivo perché la gente era un po’ spaventata e non c’è stata grande affluenza. Poi ad ottobre 2020 il secondo lockdown, ancora più devastante – prosegue Zanuso – In quel periodo avevamo già iniziato un discorso con il gestore, per cercare di mitigare gli effetti della crisi e avevamo già prospettato delle possibili soluzioni, per esempio rivedendo la durata dell’accordo per permettere loro di accedere a dei crediti ponte da parte del credito sportivo, interventi di manutenzione straordinaria e altri interventi per mitigare i costi a cui erano soggetti, come il canone d’affitto. Tutto era già stato discusso preliminarmente con il gestore, stavo valutando i provvedimenti con il segretario comunale che a febbraio 2021 è poi andato in pensione. Il nuovo segretario aveva già tutto in mano, ma poi a marzo è arrivata la crisi come un fulmine a ciel sereno e si è congelato tutto. Questa la situazione che ho vissuto come amministratore».

L’ex sindaco non accetta le accuse rivolte dal gruppo Saltrio Nuova: «Se c’è chi sostiene che l’amministrazione non ha fatto niente, rispondo che assolutamente no, non è vero. Quello che dico è suffragato da documentazione e scambio di e-mail tra l’amministrazione e il gestore che sono tutte verificabili. Non è stata assolutamente una questione trascurata o dimenticata. E’ una situazione generale di tutte le piscine e non solo di quella di Saltrio e da quando so le amministrazioni comunali in carica stanno intervenendo in maniera pesante adesso che ci sono le riaperture, che è quello che ci preparavamo a fare. La crisi ha interrotto tutto, nostro malgrado».

Sicuramente la piscina comunale sarà uno dei punti caldi dell’imminente campagna elettorale che ad ottobre porterà all’insediamento di una nuova amministrazione a Saltrio: «Come Lista Indipendenti Saltrio, confermiamo alla comunità ed alla società che abbiamo previsto nel nostro programma, in continuità con quanto già avviato e discusso durante il precedente mandato, la volontà di riattivare i servizi proposti con le risorse che potranno essere reperite e disponibili, tramite la ridefinizione di una convenzione che consenta alla società un accesso agevolato al credito sportivo di sostegno; con l’attivazione degli interventi e l’appalto delle manutenzioni straordinarie che si rendono necessarie a causa della lunga sospensione delle attività e con gli eventuali investimenti per ridurre ed ottimizzare i carichi ed i consumi di energia per gestione ed esercizio.

Analoghi interventi di sostegno saranno attivati anche per le altre attività produttive e commerciali che sono state penalizzate da lungo periodo di emergenza che abbiamo dovuto affrontare».