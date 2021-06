“Lezioni di immortalità”, a Castiglione Olona incontro con Flaminia Cruciani, archeologa e poetessa

(foto di Angelo Jr Zanecchia) – Si torna finalmente ad incontrarsi in presenza anche al Castello di Monteruzzo, che sabato 5 giugno, alle 17, ospiterà “La bellezza della scoperta”, un nuovo appuntamento del festival Mulini letterari, promosso dal sistema bibliotecario Valli dei Mulini in collaborazione con le amministrazioni locali del territorio.

L’appuntamento di sabato 5 giugno si presenta davvero interessante, con la presentazione del libro “Lezioni di immortalità” di Flaminia Cruciani, poetessa ed archeologa, che ha raccolto nel volume, edito da Mondadori, esperienze e riflessioni maturate durante la sua permanenza nella Missione archeologica italiana ad Ebla, in Siria.

Un libro che non è un manuale di archeologia, e neppure un diario di viaggio o di avventure, ma il racconto sincero e appassionato della più bella lezione di immortalità che Flaminia Cruciani abbia ricevuto dalla vita: l’archeologia in quella terra millenaria che è la Siria con la sua straordinaria gente.

Dalla preparazione del viaggio all’organizzazione delle attività di scavo, dal rapporto con la popolazione locale alle numerose difficoltà della vita nel deserto, grazie a un linguaggio poetico e fortemente evocativo, l’autrice restituisce tutta l’emozione dell’affascinante lavoro dell’archeologo.

La partecipazione all’incontro è ad ingresso libero su prenotazione fino ad esaurimento posti. Per partecipare è sufficiente contattare l’Ufficio Cultura del Comune al numero 0331 858301 dal martedì al sabato nell’orario falle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Durante l’incontro sarà possibile acquistare il libro e farlo autografare dall’autrice.

Flaminia Cruciani è una poetessa e archeologa italiana. Laureata in Archeologia e Storia dell’arte del Vicino Oriente antico presso la Sapienza di Roma,ha poi conseguito un dottorato di ricerca in Archeologia orientale. Ha partecipato alle campagne di scavo promosse ogni anno dalla missione archeologica italiana a Ebla, in Siria, diretta da Paolo Matthiae.

Tra le sue raccolte poetiche, le più recenti sono “Piano di evacuazione” (2017) e “Semiotica del male” (2016). Alcuni suoi testi, tradotti in diverse lingue, sono presenti in molte antologie italiane e straniere. È membro dell’Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres di Francia. Nel 2018 ha pubblicato per Mondadori “Lezioni di immortalità”.

