Libera circolazione nelle zone di confine: arriva l’ordinanza del Ministro

Torna libera la circolazione nella fascia di confine. La richiesta di rivedere i limiti per il transito tra Varesotto e Canton Ticino è stata recepita dal Ministro Speranza che ha firmato un ordinanza per permettere l’ingresso in Italia e viceversa senza dover sottoporsi a tampone. La misura entrerà in vigoreentrerà in vigore con effetto immediato, solo il tempo di dare le disposizioni ai posti di frontiera

Soddisfatto il senatore Alessandro Alfieri che si era mosso nei giorni scorsi per ottenere un via libera così atteso soprattutto dai commercianti delle zone confinanti: «Ora é ufficiale: i cittadini svizzeri, residenti entro i 60km dal confine, potranno venire in Italia, per un massimo di 24 ore senza doversi sottoporre al tampone. Una decisione che finalmente dà respiro all’economia di frontiera. Con le stesse modalità i cittadini italiani potranno varcare il confine elvetico».

«É un risultato importante per il commercio, i servizi e per chi ha affetti che oltrepassano il confine. Ho lavorato fino a ieri sera tardi con i tecnici del ministero della salute per ottenere la riapertura e ringrazio il ministro Speranza per la collaborazione. É questo un risultato – conclude Alfieri – figlio dell’impegno del Partito Democratico e dei suoi rappresentanti nei territori di confine”.. »

Gli svizzeri e gli italiani delle zone di confine potranno muoversi oltre confine senza fare il tampone. Potranno farlo per un massimo di 24 ore ad una distanza massima di 60 km dalla residenza.

Due settimane fa la protesta dei “commercianti lasciati in mutande” a Lavena Ponte Tresa che chiedevano l’allentamento delle restrizioni.