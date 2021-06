Libri, concerti e cinema: al via a Rescaldina “Estate Insieme”

Il coronavirus allenta la presa, e anche nel Legnanese come nel resto di Italia si respira aria di riaperture e ci si prepara ad un’estate quando più possibile vicina alla “normalità” persa nell’ultimo anno. Anche a Rescaldina si alza il sipario sull’estate tra letture animate, concerti e cinema con “Estate Insieme”.

La rassegna estiva rescaldinese propone quattro appuntamenti nel giardino della biblioteca per grandi e piccini. Il primo è andato in scena già la scorsa settimana con l’incontro con Gesuino Nemus e il suo “La teologia del cinghiale, il giallo si scrive in sardo”, mentre domani, sabato 26 giugno alle 11 per i bambini dai 5 anni in su ci sarà la lettura animata “A spasso con Rodari”. Sabato 3 luglio, sempre alle 11, l’ospite sarà Paolo Pasi con “L’estate di Bob Marley”, mentre l’ultimo appuntamento con i libri sarà dedicato ancora ai più piccoli con la lettura animata “Libri…Che passione!”. Per partecipare, bisognerà prenotare via mail scrivendo all’indirizzo biblioteca.rescaldina@csbno.net.

Nel calendario estivo del paese doppio appuntamento anche con la musica: in programma ci sono due concerti, uno nella piazza del capoluogo e uno in quella della frazione. Sabato 10 luglio alle 21 in piazza Chiesa a Rescaldina si esibiranno i Turno di Notte, mentre sabato 31 alla stessa ora in Piazza Chiesa a Rescalda sul palco ci saranno i Gipsy Deula Trio.

Chiudono il cartellone degli eventi estivi tre serate dedicate al cinema nel giardino esterno dell’osteria sociale La Tela di Rescaldina: si parte mercoledì 14 luglio alle 21.15 con “Benvenuti a Marwen” di Steve Carell, per poi passare mercoledì 4 agosto alla stessa ora a “Pomi d’ottone e manici di scopa” di Robert Stevenson e infine mercoledì 24 agosto, sempre alle 21.15, a “Capri Revolution” di Mario Martone. Tutti gli eventi in programma saranno ad ingresso gratuito.