Il Lido della Schiranna riparte: “Un luogo fondamentale per il Lago di Varese”

È ufficialmente iniziata l’estate alla Schiranna. Nel pomeriggio di giovedì 10 giugno, infatti, è stata inaugurata la stagione estiva del Lido, la piscina che si affaccia sul Lago di Varese.

«Abbiamo aperto lo scorso weekend -spiega Pierpaolo Frattini che con la Canottieri Varese gestisce il centro- con un buonissimo riscontro e saremo aperti almeno per tutto agosto, 7 giorni su 7 dalle 10 alle 19. Per via delle normative anti-covid l’accesso è limitato, quindi non è obbligatoria ma è consigliata la prenotazione». Un’estate che vuole essere un ritorno alla normalità e che parallelamente vuole porre sempre più l’accento sul lago. «Gestire questo posto per noi è un ulteriore impegno -continua Frattini- ma è anche un ulteriore modo per promuovere il lago e il nostro territorio. Infatti qui organizziamo e lo rifaremo il Summer Camp e il Lido è sempre più un asset fondamentale per gli eventi remieri nazionali e internazionali che ci sono sempre più spesso».

L’inaugurazione è stata salutata dal sindaco Davide Galimberti, il vicesindaco Ivana Perusin, gli assessori Cristina Buzzetti e Francesca Strazzi, il presidente di Aspem Reti Minonzio e il direttore della Canottieri Varese Frattini oltre ai ragazzi della Croce Rossa, di ghe sem e della protezione civile a cui sono stati regalati degli ingressi omaggio come ringraziamento per il loro lavoro al centro vaccinale.

Ed è proprio pensando a loro che il sindaco Davide Galimberti ha voluto ricordare come «la Schiranna mai come quest’anno è al centro di tante iniziative. C’è il centro vaccinale che sta facendo molte somministrazioni ogni giorno e abbiamo recentemente ospitato i campionati europei. Questa inaugurazione quindi va nella direzione di una grande speranza di riaperture, anche sportive».