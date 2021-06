L’industria green è il futuro dell’Europa unita

Una nuova industria orientata alla sostenibilità, guidata da una chiara strategia europea che ridia centralità anche geopolitica all’Europa. È la prospettiva necessaria secondo il Movimento Federalista Europeo, che mercoledì 30 giugno propone un incontro online su Zoom per discutere del tema.

L’appuntamento è alle ore 18.00, a questo indirizzo.

Intervengono: Aurora Magni, presidente Blumine srl e docente della LIUC di Castellanza; Stefano Nativi della Commissione europea – JRC Ispra; Angelo Senaldi, manager di industrie di materie plastiche.

Introduce: Antonio Longo dell’MFE Gallarate, promotore insieme alle sezioni di Lecco e Sondrio.

«La rigenerazione dell’industria e del sistema produttivo in funzione della sostenibilità ambientale e della digitalizzazione è essenziale per la trasformazione dell’economia europea, secondo i requisiti previsti dagli investimenti Next Generation EU» dice Antonio Longo, dell’MFE.

«Le scelte strategiche dovrebbero essere concordate in sede europea e perseguite in coordinamento tra i principali Paesi manifatturieri, al fine di giungere ad una reale politica industriale comune, elemento importante per l’autonomia strategica dell’Unione Europea».

«A tal fine, è importante, a nostro avviso, definire una serie di criteri di indirizzo da tener presente nei processi di trasformazione dei prodotti industriali, secondo i principi della “bioeconomia” e dell’economia “circolare”».

Il Movimento Federalista Europeo ha anche elaborato un documento, frutto del tavolo di lavoro che ha preparato il webinar.