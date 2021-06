In Lombardia individuata la variante Delta nel 6% dei tamponi positivi analizzati in giugno

«Regione Lombardia sequenzia il 100% dei tamponi positivi», a dirlo è la vicepresidente ed assessore al Welfare di regione Lombardia Letizia Moratti in un aggiornamento sulle percentuali di rilevazione delle varianti del virus SarsCov2. L’analisi e il monitoraggio del virus è fondamentale in questa fase della pandemia per controllare eventuali nuovi focolai in una fase in cui al campagna vaccinale non è stata ancora completata.

Nel mese di giugno, ha illustrato M0ratti, la variante Alpha (inglese) è stata individuata nel 60% dei tamponi positivi; Delta (indiana) 6%; Gamma (brasiliana) 2%; Beta (sudafricana), Kappa (indiana) ed Eta 1%.