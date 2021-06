Lorenzo Baglioni, dal palco di Sanremo a quello di TEDxVarese

Dal palco di Sanremo a quello di TEDxVarese: sarà Lorenzo Baglioni, conduttore e cantante che nel 2018 ha partecipato alla manifestazione canora nella categoria “Nuove proposte” il presentatore della conferenza che si terrà domenica 20 giugno. A lui sarà affidato il compito di accompagnare il pubblico di Ville Ponti e connesso in streaming fra i 12 talk degli speaker che si susseguiranno dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

Sono disponibili su tedxvarese.com gli ultimi biglietti per seguire la conferenza in presenza o in streaming e per partecipare sabato 19 a TEDxYouth@Varese – solo da remoto; sold out i laboratori.

Domenica 20 giugno

Articolata in due sessioni da 6 talk, la conferenza di domenica 20 sarà occasione di confronto, ispirazione, relazione. In 12 minuti ciascuno, speaker di fama internazionale proporranno riflessioni e provocazioni sul tema “Fatti per avere coraggio”.

Con la regia di Lorenzo Baglioni, sul palco del Centro Congressi Ville Ponti saliranno Daniele Bossari, presentatore radio e TV; Alessandro Burbank, poeta; Mario Calderini, esperto di innovazione sociale; Stefano Ciccone, fondatore di “Maschile Plurale”; Filippo Giorgi, esperto di cambiamento climatico e modellistica del clima; Mara Mibelli, co-fondatrice dell’associazione “Belle di Faccia”; Antonietta Mira, docente dell’Università degli Studi dell’Insubria esperta di scienza dei dati; Aurelio Ravarini, esperto di innovazione didattica; Marianella Sclavi, etnografa e attivista; Francesco Sermi, esperto di migrazioni e demografia; Laura Zapparoli, psicologa sperimentale e ricercatrice.

La conferenza si svolgerà dalle ore 15.30 alle ore 19.30; sarà possibile partecipare sia fisicamente, presso il Centro Congressi Ville Ponti, sia online. Su tedxvarese.com sono acquistabili gli ultimi biglietti per la conferenza, sia in presenza sia in streaming.



Sabato 19 giugno

Se sono ormai sold out i 20 laboratori gratuiti di co-creazione che per tutta la giornata di sabato 19 apriranno i lavori di TEDxVarese, sono invece ancora disponibili i biglietti per assistere ai talk dei 14 giovani speaker di TEDxYouth@Varese sui temi “Le volte del futuro”. Durante la conferenza, che si terrà sabato dalle ore 15.30 alle ore 19 e celebrerà le brillanti idee di giovani provenienti da tutta Europa e selezionati con una call, sarà assegnata una borsa di eccellenza e merito messa a disposizione dall’Università degli Studi dell’Insubria.

La sicurezza dell’evento

L’organizzazione dell’esperienza fisica di TEDxVarese si svolgerà nel pieno rispetto delle norme vigenti e di tutti i protocolli definiti per i progetti con tali caratteristiche. Gli ambienti che ospiteranno le attività sono strutturati in modo da consentire il distanziamento delle persone, che saranno in numeri dimensionati. Accessi e uscite saranno differenziati e indicati. I partecipanti dovranno indossare la mascherina su naso e bocca per tutto l’evento; i momenti di ristoro – previsti per i partecipanti alla conferenza a Ville Ponti – saranno organizzati in modo da garantire la sicurezza.

Sarà effettuato, in collaborazione con Centro Polispecialistico Beccaria, un tampone rapido gratuito con modalità drive-in a tutte le persone che entreranno nella location degli eventi e non saranno dotati dei requisiti per la “Certificazione verde” (vaccinazione completata o prima dose di vaccino entro il 4 giugno; certificato di guarigione da Covid-19 o esito negativo di tampone effettuato nelle precedenti 48 ore).