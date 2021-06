Il luinese Federico Morlacchi portabandiera con Bebe Vio alle Paralimpiadi

Un atleta del Varesotto sarà portabandiera ai Giochi di Tokyo. L’onore toccherà a Federico Morlacchi, nuotatore 28enne di Luino: sarà lui, insieme alla veneta Bebe Vio ad aprire la sfilata degli azzurri nella cerimonia di apertura delle prossime Paralimpiadi.

Una scelta meritatissima per Morlacchi: lo sportivo tesserato per la PolHa Varese è infatti una leggenda per il nuoto paralimpico italiano visto che in carriera ha vinto ben sette medaglie (tra cui un oro a Rio nei 200 misti) a cinque cerchi alle quali si aggiungono quelle ai mondiali (6 titoli) e agli europei (14).

E un po’ varesina è anche Beatrice “Bebe” Vio, la schermitrice che è probabilmente il volto più noto al grande pubblico – con Alex Zanardi – del movimento paralimpico italiano. Vio è stata spesso ospite nella nostra città (anche in “tempi non sospetti”) e in particolare agli eventi dedicati allo sport disabile organizzati dal giornalista Roberto Bof.

Le Paralimpiadi di Tokyo si terranno dopo le Olimpiadi negli stessi impianti di gara: l’apertura è prevista per martedì 24 agosto e le gare proseguiranno sino a domenica 5 settembre 2021.