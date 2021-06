Luino: canti, clacson e travestimenti a tema per l’ultimo giorno di scuola

Un passo fuori da quella porta, che ha visto generazioni e generazioni attraversarla, e anche per quest’anno le lezioni si concludono. C’è aria di gioia e felicità nel parcheggio proprio sopra la scuola, dove i ragazzi si sono trovati a cantare e salutarsi, nel rispetto di tutte le norme imposte da questo periodo.

Un periodo che ha toccato particolarmente questa fascia di popolazione, la quale ha risposto con forza e impegno a questo anno scolastico così bislacco. Lezioni a distanza e poi in presenza, metà classe a scuola e l’altra in DAD non ha spento l’animo e la voglia di vivere di questi ragazzi.

La settimana che ha preceduto questa “festa” ha visto le classi del Liceo “Sereni” di Luino vestirsi a tema per sette giorni e, oggi, con un microfono in mano in mezzo al parcheggio, uno dei rappresentanti d’istituto ha decretato la classe vincente: la 5U.



Sono seguiti canti a squarciagola che sapevano di libertà e sorrisi veri per la felicità di aver concluso questo anno così particolarmente brutto, in modo così particolarmente bello. Di sfondo sabbie colorate rosa e verdi e un gran rumori di clacson che hanno ufficialmente decretato la fine della scuola.

«Siamo rappresentanti d’istituto da due anni e questa fine è stato il dono più bello che potevamo ricevere. Vedere incontrare classi diverse che condividono gli stessi sogni e le stesse speranze è il risultato più bello a cui potevamo puntare. Siamo tutti di quinta ed è triste per noi lasciare questo istituto. Ci auguriamo che tutto quello che è stato fatto sia portato avanti e sia un inizio di rinnovamento per il Liceo. Ai nostri compagni maturandi auguriamo un grande in bocca al lupo e ai ragazzi che rimarranno a scuola, invece, di buttarsi sempre nelle cose e di vivere la scuola al 100%» concludono così Beatrice Sella e Matteo Cremaschi, due dei tre rappresentanti d’istituto.