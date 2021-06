Luino e la ripartenza, Bianchi: “Quando lo sport ha il sapore dell’unione fra comunità“

“Sport senza barriere“ torna, e lo fa in un momento importante che è quello della ripartenza e delle zone bianche dovute alla lotta al covid che grazie alla campagna vaccinale ha permesso di arrivare a un forte abbassamento dei contagi e alla ripresa della vita sociale.

L’appuntamento a Luino è già per la giornata di domani con “Sport senza barriere“ che porterà in città sportivi e non alla ricerca di una passeggiata sul lago o di una sgambata tardo primaverile.

Un’occasione per riflettere sul momento e sul senso della manifestazione, pensiero che arriva con le parole del sindaco di Luino Enrico Bianchi.

«È significativo il fatto che il titolo scelto per la manifestazione, “di qua e di là dalla Tresa“ abbia il sapore di unione, e non di separazione», commenta Bianchi.

«Le belle iniziative hanno un respiro diverso se lette in questo modo, come unione e collegamento. La bellezza dell’iniziativa sta in queste cose, e rende ancora più nobile l’evento il senso dell’appuntamento legato al rispetto delle diversità».

«Questo evento ha richiesto molto lavoro e mi fa piacere che si realizzi grazie anche al fatto che il Comune ha sostenuto questa iniziativa. Ricordo che Dario Fo parlava della “Tresa che ci divide“: in questo caso il fiume ci unisce», ha concluso Bianchi.

SPORT SENZA BARRIERE TUTTI GLI ARTICOLI