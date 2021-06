L’ultima gara stagionale per gli atleti paralimpici

Si disputerà a Busto Arsizio, presso l’Accademia della Scherma Andrea Felli in via Galvani, l’ultima gara stagionale per la scherma regionale lombarda. A chiudere un’annata piena di sfide e sicuramente complessa, saranno i Campionati Regionali Paralimpici e Non Vedenti.

Alla gara, la cui organizzazione è stata affidata alla società ASD Pro Patria et Libertate Busto Arsizio, prenderanno parte otto atleti non vedenti e 10 distribuiti nelle diverse categorie di scherma paralimpica. “Non sono tanti – commenta il presidente del Comitato Regionale Lombardia Maurizio Novellini – ma il segnale di coinvolgimento del mondo paralimpico è importante e non poteva mancare. Si tratta di un primo passo per una ripartenza e programmazione della futura stagione agonistica”.

Le gare si disputeranno nella giornata di domenica 20 giugno, a partire dalle 9. Come per tutte le altre gare disputate in stagione è previsto il più rigido rispetto delle normative anti-Covid, dalle porte chiuse con l’ammissione esclusiva sul luogo di gara di atleti, accompagnatori, tecnici delle armi e arbitri accreditati, all’obbligo di presentare referto che attesti la negatività a un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti la gara. Sarà possibile eseguire il tampone anche sul luogo di gara a prezzo convenzionato.

IL PROGRAMMA DI GARA

ore 9 – Spada maschile e femminile cat. A e B

ore 11 – Spada maschile e femminile cat. C

ore 13:30 Spada maschile e femminile Non Vedenti