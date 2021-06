L’ultima ripassata e il sospiro di sollievo, a Luino il cuore batte per la maturità

Ore 8.30 del 16 giugno. Scatta l’ora della maturità 2021 che, come quella del 2020, resterà unica per l’emergenza che stiamo vivendo.

Un cielo coperto ha accolto i primi studenti del Liceo “Vittorio Sereni” di Luino e dell’I.S.I.S “Città di Luino-Carlo Volontè” che, tra le riletture veloci di alcune nozioni e un sorriso di conforto scambiato con il compagno, si preparano ad affrontare e sostenere l’esame di maturità. Come l’anno scorso anche quest’anno un esame esclusivamente orale, davanti ad una commissione composta da un presidente esterno e dai loro insegnanti, secondo le direttive imposte dall’emergenza sanitaria.

Un gran respiro di sollievo è quello che caratterizza le prime studentesse concluso l’esame.



«Superata la tensione e l’ansia iniziale sono riuscita a presentare il mio elaborato. Come mi sento ora? Libera. Si chiude un percorso e ne inizia uno nuovo. Sono soddisfatta di come è andata» ci racconta così Alessia Maggiore della 5U che ha recentemente partecipato a dei concorsi per diventare Guardia di finanza.

Della stessa idea la compagna Veronica Raso della classe 5ALF: «La commissione mi ha messo molto a mio agio e nonostante non sia soddisfatta a pieno della mia performance sono felice di come è andata».

Succedono a loro altri ragazzi che, uno per volta, entrano da quella porta e tra l’incertezza di come andrà e la voglia di farcela, affrontano il loro esame di maturità.