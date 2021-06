Luvinate, sabato riunione dei volontari “controllo di vicinato” e presentazione del progetto di acquisto di nuove telecamere

In vista del periodo estivo, riunione con i volontari dei gruppi di “Controllo di Vicinato”, eventuali adesioni di nuove persone e presentazione del progetto di efficientamento del sistema di controllo delle telecamere, con l’acquisto di due nuovi strumenti per via Mazzorin e via Postale Vecchia. Sono questi gli obiettivi del prossimo incontro (da remoto) in programma per sabato 12 giugno alle ore 9.00.

GRAZIE ALLE FORZE DELL’ORDINE – «Ringrazio i volontari che da anni collaborano a promuovere una cultura della prevenzione che passa da un impegno diretto di attenzione e di allerta per il territorio in cui si vive. Ringrazio altresì il consigliere Binacchi per l’impegno nel coordinare e monitorare questo progetto. In vista dell’estate – sottolinea il sindaco Alessandro Boriani – vogliamo serrare un po’ le fila, provando a coinvolgere altri cittadini che fossero eventualmente interessati. Naturalmente sappiamo come la sicurezza è in capo alle nostre Forze dell’Ordine, Carabinieri e Polizia Locale e a loro dobbiamo continuamente fare riferimento per ogni necessità».

NUOVE TELECAMERE – Nel corso della riunione ci sarà un aggiornamento delle prossime attività comunali, già finanziate nel Bilancio di Previsione 2021, che prevederanno l’efficientamento di tutte le telecamere oggi presenti in paese oltre che l’installazione di due nuovi apparecchi, in via Mazzorin e via Postale Vecchia. «L’obiettivo – prosegue il sindaco – sarà quello di coprire e monitorare tutte le vie di accesso e di passaggio in paese».

PER PARTECIPARE – Gli aderenti al gruppo di “Controllo di Vicinato” riceveranno il link per partecipare all’incontro. Eventuali cittadini interessati potranno manifestare la loro adesione scrivendo a sindaco@comune.luvinate.va.it