Il M5s porta Toninelli e Buffagni a Gavirate per parlare del Lago di Varese, c’è anche Galimberti

Il Movimento 5 Stelle della Provincia di Varese sabato 19 giugno dalle ore 09.30 alle ore 13.30 sarà presente sul lungolago di Gavirate per parlare dello stato di salute e di quali prospettive avrà il lago di Varese dopo gli interventi di bonifica delle sue acque.

L’evento prende spunto dal forte impegno istituzionale su questo tema da parte del consigliere regionale del M5S Roberto Cenci e delle tematiche ambientali presenti in Provincia di Varese, e di quanto sia stato fatto dal Movimento in Consiglio Regionale.

All’evento saranno presenti nomi di spicco del M5S: il senatore ed ex ministro Danilo Toninelli, dall’onorevole Stefano Buffagni e l’onorevole varesotto Niccolò Invidia. Tra gli invitati ancheil sindaco di Varese Davide Galimberti e il sindaco e il vicesindaco di Gavirate Massimo Parola, che faranno gli “onori di casa” assieme al consigliere regionale della Lega Emanuele Monti.

Sarà anche l’occasione per il M5S varesino di confrontarsi e dialogare sul nuovo soggetto politico nascente a guida di Giuseppe Conte e sul ruolo che il Movimento varesino dovrà avere in relazione al nuovo corso che a breve prenderà forma dopo i dovuti passaggi.

Vista l’alleanza elettorale e la prima uscita pubblica tra il M5S e il sindaco di Varese, si parlerà delle prossime amministrative che coinvolgeranno il comune di Varese ma anche altre realtà del territorio che andranno questo autunno al voto.

«Molto è stato fatto in questi anni – commentano dal M5S varesino – dal Consigliere regionale Roberto Cenci sui temi ambientali, per nostra fortuna oltre che essere il nostro portavoce in Regione Lombardia è anche un grande esperto in tematiche ambientali; questo ha favorito il lavoro svolto dal M5S del Varesotto con i suoi attivisti, ha da subito affiancato al lavoro istituzionale un lavoro di supporto creando un soggetto presente in provincia chiamato “ Ambientiamo”, di cui è coordinatore il saronnese Massimo Uboldi, con il compito di informare e sensibilizzare i cittadini sui temi ambientali e sull’ecologia nel suo complesso, con l’intento di poter consegnare un mondo migliore alle generazioni future. Oggi i temi legati all’ambiente sono diventati prioritari nel dibatto politico mondiale, visto in quali condizioni versa il nostro pianeta che è anche la nostra casa, è importante che ognuno di noi faccia la propria parte per salvaguardare quanto la natura ci ha donato permettendoci di vivere su questo straordinario pianeta Terra. Sicuramente molto ancora andrà fatto inerente ai temi ambientali ma il M5S è presente e attivo e per quanto gli sarà possibile porterà avanti le sue battaglie con determinazione affinché nella società e nelle dinamiche politiche avvenga un cambio di approccio e di cultura sostenuto dal sistema, finora legato a vecchie logiche con una visione limitata nel tempo e che continua a sfruttare in modo intensivo le risorse naturali che compromettono l’intera tenuta dell’ ambiente e biodiversità presenti in natura».