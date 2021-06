Con Marianne Mirage, tornano i concerti al tennis bar di villa Topelitz

Tornano i concerti al Tennis Bar di Villa Toeplitz, nell’ambito della maxi rassegna “Estate in villa” in partenariato con il Comune di Varese e con la collaborazione di tante realtà del territorio come 67 Jazz Club Varese, Madboys E&C, La Mossa e Museo Castiglioni.

Dopo il successo di Varese Pride Night del 12 giugno, il Tennis Bar ospiterà due serate di grande musica, sabato 19 e domenica 20 giugno.

Si parte con Marianne Mirage, sabato 19 giugno dalle 20.30 (ingresso libero con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite.it)

Conosciuta ai più per la partecipazione a Sanremo 2017 con “le canzoni fanno male”, Marianne è un’artista completa: dalle influenze del padre pittore, al precoce gusto per la musica black, soul e per le grandi voci del jazz internazionale, fino alla laurea in Lettere e Filosofia, scrive, suona e canta i suoi brani con consapevolezza e maestria.Dopo una intensa gavetta viaggiando e suonando con diversi musicisti internazionali nei teatri e nei locali di Londra, Parigi, Berlino, Istanbul, Tokyo, New York e Barcellona firma un contratto come autrice e cantante per l’etichetta Sugar.Nel 2016 pubblica “Quelli Come Me”, l’album di debutto. É un disco autobiografico, un inno alle battaglie quotidiane e alla lotta per un’idea. E’ conosciuta per la hit radiofonica “Le Canzoni Fanno Male”, presentata al Festival di Sanremo 2017 è stata scritta e composta per Marianne Mirage da Kaballà e Francesco Bianconi (Baustelle). Le sonorità che Marianne Mirage ripropone dal vivo sono una batteria soul, un basso groove e la sua chitarra. Nella sua carriera ha aperto concerti di importanti e diversi artisti quali Benjamin Clementine, Kiesza, Brunori Sas, Patty Pravo, Tiromancino, Jessie Gleen (per Vogue Magazine) nonché Patty Smith.

Sempre sabato 19, in apertura si esibirà un giovanissimo talento locale, Alessandro Cerea. Accompagnato da Marco Mengoni (batteria) e Francesca Morandi (basso), il cantautore varesino proporrà i suoi brani inediti. Un mix di jazz, canzone d’autore con punte di soul e combat folk.

Domenica 20 Giugno invece sarà la volta dell’anteprima della nuova stagione di “Finché c’è Luce c’è Jazz”, rassegna organizzata da Renato Bertossi di 67 Jazz Club Varese che porterà a Villa Toeplitz la qualità del genere con nomi noti del panorama italiano e, perché no, internazionale. La rassegna, che seguirà rigorosamente gli orari solari (finendo sempre al calar della sera), proporrà per questa “prima” (o meglio, anteprima) una jam session e il live di Marco Betti Trio. Prenotazione obbligatoria al 348 017 4188