Maroni rinuncia alla candidatura a sindaco di Varese, le reazioni

La notizia della rinuncia alla candidatura a sindaco di Varese di Roberto Maroni rappresenta un vero e proprio terremoto nel mondo politico varesino.

Ecco le reazioni dei referenti dei diversi partiti.

«Grazie Bobo! Grazie per la disponibilità che ancora ci darai, non più come candidato Sindaco, ma come Capolista Lega Salvini Premier per le comunali. La tua esperienza e capacità politica è vitale per riprenderci Varese. E grazie per il grande coraggio che hai dimostrato in questa campagna elettorale fino ad oggi. Oggi hai dimostrato una “classe” e “responsabilità” politica che pochi hanno», ha scritto su Facebook Stefano Gualandris, referente provinciale della Lega di Varese.

«Questi nove mesi di lavoro fianco a fianco sono stati un’esperienza fantastica per me, ho imparato tanto sia a livello politico sia a livello umano, è nata una grande amicizia e una stima incredibile nei suoi confronti, ma sono sicuro avremo molte altre occasioni per lavorare insieme, anche per Varese», commenta Mirko Reto, responsabile della campagna elettorale della Lega.

Andrea Pellicini, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: «È una notizia che mi crea molto dispiacere sia dal punto di vista politico che umano. Da domani ragioneremo insieme agli alleati con l’obiettivo di mantenere unita la coalizione e per trovare la migliore figura per la candidatura. Ci sono ipotesi in campo e non escludiamo nei prossimi giorni di fare proposte anche dalle nostre file»

Domenico Battaglia, commissario di Forza Italia nella città di Varese: «Era una notizia che aspettavamo, ma non avremmo mai voluto sentire. Noi siamo stati convintamente a suo sostegno fino all’ultimo, perchè era un candidato autorevole e condiviso. Per lui solo un grande in bocca al lupo, e siamo certi che con la sua tempra saprà aiutarci nella campagna elettorale. È vero però che Roberto Maroni non aveva bisogno di presentazioni nella coalizione: adesso bisogna mettersi al tavolo per trovare qualcuno convincente come lui. Non è possibile, in questa condizione, avere candidati calati dall’alto, devono essere considerati convincenti e unificanti per tutto il centrodestra». Gli fa eco Piero Galparoli, responsabile degli enti locali di Forza Italia: «Dispiace per l’uomo innanzitutto. Ora serve trovare una persona che come lui faccia da collante per tutta la coalizione: l’importante è l’unità del centrodestra. La palla passa alle segreterie cittadine, provinciali e regionali».

«Spiace dal punto di vista umano per le sue condizioni di salute. Dal punto di vista politico spiace ulteriormente perchè era il candidato perfetto per noi. Ora serve subito un confronto con le altre forze del centrodestra per trovare candidato degno del nome di Maroni per sfidare Galimberti», dice Leslie Mulas, referente di Lombardia Ideale.

Giuseppe Licata, coordinatore provinciale di Italia Viva: «Persona di grande valore umano ed esperienza nelle istituzioni, che avremmo voluto affrontare politicamente nella prossima campagna elettorale a Varese. A nome di Italia Viva Varese, esprimo a Roberto Maroni i più sinceri auguri per una pronta guarigione ed un rapido ritorno alla politica».

La posizione di Azione: