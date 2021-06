Martina, Susanna e Cristine: tre giovani amministratrici varesine allo Young elected politicians

Oltre alla sommese Martina Barcaro, anche Susanna Croci, assessore del comune di Venegono Superiore, e Cristine Grosso, consigliere comunale a Solbiate Arno, sono state selezionate per lo Young elected politicians, programma europeo che mira alla formazione dei giovani politici eletti a livello regionale e locale.

Il progetto si struttura in una serie di videoconferenze in lingua inglese, in cui i giovani amministratori hanno la possibilità di approfondire il risvolto locale delle decisioni prese a livello comunitario, ma prevede anche un periodo di formazione a Bruxelles.

«Essere contattate da Bruxelles è stata una grandissima emozione – commentano le due giovani amministratrici, elette per la Lega – e siamo entrambe entusiaste di poter fruire di questa opportunità di interscambio culturale e crescita politica. Il nostro paese ha la particolarità di essere “grande” anche nelle sue piccole realtà. Basti pensare che Solbiate Arno rappresenta uno dei punti di riferimento, a livello europeo, dello stampaggio a caldo dell’acciaio, mentre Venegono Superiore è il centro propulsivo del più grande distretto aerospaziale del continente. Attraverso questo nuovo percorso cercheremo di arricchire la nostra esperienza politica e di portare quanto appreso nelle comunità che siamo chiamate a rappresentare. Esprimiamo un grande ringraziamento a chi ci ha permesso di intraprendere questa nuova avventura – concludono – e confidiamo di poterne ripagare la fiducia con l’impegno e tutto l’entusiasmo della nostra giovane età».

Molta soddisfazione traspare anche dalle parole di Riccardo Guzzetti, coordinatore provinciale della Lega Giovani: «Sapere che tre delle nostre giovani amministratrici stanno per intraprendere questo prestigioso percorso europeo mi riempie d’orgoglio. Cristine, Martina e Susanna sono ragazze davvero in gamba e vengono da realtà lontane dai grandi centri urbani, segno della presenza capillare della Lega e della sua buona amministrazione su tutto il territorio provinciale».