Mascherine, crisi dell’indotto di Malpensa e Bike to shop nel podcast del 22 giugno

Le principali notizie di martedì 22 giugno

Dal 28 giugno non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto. Lo ha comunicato il Comitato Tecnico Scientifico. Con tutte le regioni in zona bianca ci sono le condizioni per superare l’obbligatorietà salvo i contesti in cui si creino condizioni per un assembramento.

La conferma del Governo arriva dal ministro della Salute Roberto Speranza, che sui social ha scritto: «Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca,

Nei prossimi mesi almeno 7.000 microimprese sono a rischio chiusura, mentre circa 500 avrebbero già deciso di abbassare la saracinesca. È quanto emerge dall’indagine “Gli effetti della crisi di Malpensa a seguito della pandemia” realizzata dagli Enti bilaterali del terziario e del turismo della Provincia di Varese.Quelle che non hanno alcuna prospettiva sono in gran parte microimprese con meno di 9 dipendenti. In gioco ci sono dai mille ai duemila posti di lavoro.

Un intero capannone, una vera fabbrica di marijuana, con serre attrezzate e custode : l’ha scoperto la polizia di Gallarate che ha arrestato cinque persone. La strutttura era a Buscate, in provincia di Milano, vicino a Malpensa: la polizia è intervenuta dopo una informazione confidenziale e un paio di accertamenti preventivi. Gli agenti si aspettavano un magazzino di “stoccaggio” ma una volta all’ interno hanno scoperto un vero stabilimento, con serre riscaldate e irrigazione automatica. In totale sono state sequestrate 1176 piante di cannabis alte un metro e mezzo, 35kg di foglie secche e 15 kg di infiorescenze pronte per l’uso.

Si riapre in sede ministeriale la vertenza per la chiusura del sito di Napoli della Whirlpool. Il ministro Giancarlo Giorgetti riprenderà la trattativa. In gioco c’è il destino di 350 lavoratori dello stabilimento napoletano, la cui chiusura non era prevista nel piano industriale, sottoscritto dall’azienda e dai sindacati dei metalmeccanici. I vertici di Whirlpool, invece, unilateralmente, ne annunciarono la fine, creando una spaccatura senza precedenti con il sindacato di categoria. La rsu, rappresentanza sindacale unitaria di Fiom, Fim e Uilm, dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta di Biandronno ha comunicato ai lavoratori che mercoledì 23 giugno si terrà un’intera giornata di sciopero

Partirà il 1° luglio l’iniziativa organizzata da Distretto Urbano del Commercio e Comune di Busto Arsizio “Bike to Shop”. 21, al momento, gli esercizi che hanno aderito in questi giorni.

La proposta è riservata a 100 persone che potranno iscriversi compilando un modulo reperibile sul sito del Distretto Urbano del Commercio e da scaricare sul proprio smartphone. L’app misurerà gli spostamenti in bici : ogni chilometro percorso darà diritto a un credito di 0,25 centesimi, fino a un massimo di 25 euro mensili.

