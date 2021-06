Massaggi vietati, botte in aeroporto e la funivia di Monteviasco nel podcast del 15 giugno

Le principali notizie di martedì 15 giugno

Da fuori sembrava un centro benessere specializzato in massaggi olistici, ma le indagini e le dichiarazioni dei clienti hanno permesso di accertare che all’interno, la titolare, aveva organizzato una vera e propria casa d’appuntamenti. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Varese hanno arrestato una donna, di nazionalità italiana, che gestiva un giro di prostituzione a Busto Arsizio. Il GIP, oltre all’arresto, ha disposto anche il sequestro preventivo di oltre 240.000 euro quale provento degli incassi percepiti a fronte dell’illecita attività svolta.

Doveva partire lunedì sera con un volo per Palermo ma ad un certo punto ha iniziato a molestare i passeggeri – Subito sono intervenbuti gli agenti della Polaria di Malpensa che hanno tentato di calmarlo. L’uomo, un pluripregiudicato del ’75 residente a Milano, ha continuato insultando anche i poliziotti per poi passare alle mani con calci, pugni e anche sputi. Bloccato e ammanettato è stato portato in ospedale a Gallarate per capire se fosse sotto effetto di alcol o stupefacenti. Attorno alla mezzanotte, nuovo intervento delle forze dell’ordine in seguito all’aggressione di medici e infermieri. Dopo aver passato la notte in camera di sicurezza è stato processato questa mattina con rito direttissimo.

Il Tribunale di Como dà il via libera alla riapertura dello storico Casinò di Campione, ormai chiuso da quasi tre anni. Il Tribunale ha infatti ammesso, con una recente decisione, la domanda ed il piano di concordato in continuità del Casinò depositati il 19 aprile.

La chiusura risale al 27 luglio 2018 quando la Società è stata dichiarata fallita per la mancata adesione da parte del commissario straordinario del Comune di Campione, nominato a seguito del dissesto finanziario del Comune stesso. Il piano è basato su una radicale discontinuità strategica, di governance e gestionale rispetto al passato

La Società prevede di riaprire la casa da gioco entro fine anno, Covid permettendo, attraverso la riassunzione iniziale di 174 dipendenti.

Via libera al progetto per i lavori della funivia Ponte di Piero – Monteviasco, ferma da oltre due anni dopo l’incidente mortale dell’autunno 2018. La conferma arriva dalla sindaca Nora Sahnane: «L’Ufficio speciale trasporti a impianti fissi ha dato il nulla osta per il progetto di ristrutturazione. Sul fronte del processo per la morte del manutentore Dellea, il processo è ancora nella fase dell’udienza preliminare.

Da giovedì 17 giugno sarà online il nuovo bando da 30 milioni per la sostituzione dei veicoli inquinanti. La dotazione di 30.000.000 euro è ripartita in due linee di finanziamento:

– una da 12.000.000 euro: prevede il rimborso diretto alle persone che erano rimaste escluse alla prima tornata perché le risorse erano già esaurite e hanno già perfezionato l’acquisto della vettura;

– una linea da 18.000.000 euro: rivolta alle persone che perfezionano l’acquisto della vettura presso concessionari abilitati, i quali anticiperanno il contributo al soggetto beneficiario e riceveranno quindi il rimborso dalla Regione.

