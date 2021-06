Mauro Porcini, da Varese a New York tra unicorni e innovazione

Una ricerca continua, la fiducia nell’uomo, la curiosità di innovare in un’epoca dove la mediocrità non ha più spazio per emergere. “L’età dell’eccellenza. Innovazione e creatività per costruire un mondo migliore” di Mauro Porcini, Senior Vice President e Chief Design Officer di PepsiCo a New York, è un libro ricco di spunti, suggestioni, immagini, idee.

L’ingegnere nato a Gallarate e cresciuto tra le Bustecche e Bizzozero a Varese, prima di decollare verso le metropoli, Milano e New York, lo ha scritto mettendoci testa e cuore, elementi che accompagnano il suo lavoro da sempre. Nelle 510 pagine (edito da Il Saggiatore, 25 €) racconta la sua parabola fatta di successi ed esperienze in grandi aziende, la 3M e PepsiCo, ma anche gli inizi da studente appassionato e assetato di nuove avventure.

C’è anche molta Varese nel suo racconto, il legame con la terra che lo ha visto nascere, l’educazione e l’ispirazione che arriva dai suoi genitori, il rapporto con suo fratello Stefano, la passione per il design thinking e molto altro.

